Slovenski glasbenik padel s strehe! Hudo je, okrevanje bo dolgo ...

Pomurski policisti so minulo nedeljo okoli 11. ure obravnavali hujšo delovno nesrečo, ki se je pripetila v Babincih nedaleč od Ljutomera. Med zamenjavo strešne kritine je s strehe gospodarskega poslopja padel moški in se hudo poškodoval.

S helikopterjem Slovenske vojske so ga odpeljali na zdravljenje v UKC Maribor. Šele pozneje smo izvedeli, da gre za ustanovitelje in vodjo prleškega Ansambla Štrk, 57-letnega Milana Lebarja, doma iz Babincev.

Milana Lebarja čaka dolga rehabilitacija. FOTO: Oste Bakal

Kot so sporočili na FB-profilu ansambla, predvideni koncert ob proslavi njihove 30-letnice v nedeljo, 24. novembra, v športni dvorani ŠIC Ljutomer kljub vsemu bo, »kot je bilo planirano. Žal, kot že skoraj vsi veste, se je našemu Milanu (vodji ansambla) zgodila delovna nesreča. Sreča v nesreči je to, da je zunaj življenjske nevarnosti, ima pa hude telesne poškodbe, ki bodo žal pomenile dolgo rehabilitacijo. Ker pa je tudi njegova želja, da se koncert vseeno izpelje, vas prosimo, da to naredimo v čim boljšem vzdušju in čim večjem številu, da izkažemo našemu ustanovitelju ansambla čim večjo podporo.«

Padel je med zamenjavo strešne kritine na gospodarskem poslopju.

Ansambel Štrk bo sicer danes, v soboto, imel tudi Martinov koncert 2024 v BTC City Murska Sobota od 10. ure naprej.