Šok, umrla je nekdanja članica skupine Foxy Teens

Umrla je nekdanja članica najstniške skupine Foxy Teens Maja Mauko. Žalostno vest so na družbenem omrežju sporočili iz skupine, z zapisom pa jo je potrdila tudi Tanja Žagar.

»Sploh nimam besed. Tako mi je hudo. Bila mi je kot sestrica. Zlata naša Foxyca Majči, vedno boš z mano, vedno boš z nami v najlepših spominih,« je zapisala Žagarjeva.

Ob tragični novici se je oglasil tudi nekdanji menedžer Miki Šarac, ki je zapisal: »Pretresen in žalosten, nimam besed.«

Prva slovenska najstniška pop glasbena skupina

Foxy Teens je bila prva slovenska najstniška pop glasbena skupina, ki je delovala med letoma 1996 in 2005. Skupino so sestavljale Gaynor Johnson, Tanja Žagar, Mirna Reynolds in Maja Mauko. Leta 2007 je skupina doživela prenovo z novimi članicami: Ines Erbus, Niko Krmec in Kim Perme. Njihov prvi izdelek v tej zasedbi je bil "Foxy mix 2007", ki je vključeval uspešnice prve zasedbe. Leta 2008 so izdale album "Gremo fantje". Skupina je prenehala delovati oktobra 2013.