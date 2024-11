Strašno, v Ljubljani našli ostanke dojenčka

Aleksandra Golec predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Ljubljana je sporočila, da so danes popoldan prejeli informacijo o najdenih ostankih dojenčka na območju Šiške. Kriminalisti so opravili ogled kraja in nadaljujejo z intenzivno preiskavo ter ugotavljanjem vseh okoliščin smrti.

O ugotovitvah sta bila obveščena dežurni preiskovalni sodnik in državna tožilka.

Ko bomo imeli več informacij, vam jih posredujemo.