Komentar Marka Uršiča: Smrtno kolesarstvo

Kolesarstvo postaja (je) nevarno kot avtomoto športi. Na svetovnem prvenstvu v Švici je namreč v zadnji od usodnih nesreč na cestni dirki mladink po padcu zaradi poškodb preminila 18-letna Švicarka Muriel Furrer. Letos je umrl tudi 25-letni Norvežan Andre Drege, ko se je v četrti etapi kolesarske dirke po Avstriji ponesrečil pri spustu z Grossglocknerja.

Lani je podlegel poškodbam 26-letni Švicar Gino Mäder, nesreča z usodnimi posledicami se je zgodila v peti etapi dirke po Švici. Dvaindvajsetletni Belgijec Bjorg Lambrecht je leta 2019 umrl med nujno operacijo, potem ko je po trčenju v betonski most nad jarkom v tretji etapi dirke po Poljski zadobil notranje krvavitve. Leto prej se je zgodila skrivnostna smrt Michaela Goolaertsa, Belgijca so med dirko Pariz–​Roubaix brezživljenjskega našli zleknjenega ob robu tlakovane ceste. S helikopterjem so ga prepeljali v bolnišnico, a ga zdravniki niso mogli oživiti. Komaj 23-letnik je bil obetaven kolesar in tesen prijatelj belgijskega zvezdnika Wouta van Aerta.

Športno kolesarstvo postaja (je) nevarno kot avtomoto športi.

Leta 2016 je Belgijca Antoina Demoitieja med klasiko Gand–Wevelgem zbil motor, poškodbam je podlegel pet dni pozneje. Nizozemka Annefleur Kalvenhaar je 2014. postala prva smrtna žrtev na tekmovanju v gorskem kolesarstvu, ko je padla na krosu v Meribelu v francoskih Alpah. Wouter Weylandt, 26-letni Belgijec, je v letu 2011 umrl, ko je pri hitrosti 80 km/h padel na spustu blizu konca tretje etape gira. Leto pred tem je mladi Italijan Thomas Casarotto na dirki po Furlaniji zadel stransko ogledalo parkiranega avtomobila in padel. Umrl je štiri dni kasneje.

Ko se po letih vračamo nazaj, je v kolesarstvu prišlo še do mnogih usodnih nesreč s smrtnimi posledicami. Tako je bilo pri kolesarju na stezi, Špancu Isaacu Galvezu, Kazahstancu Andreju Kivilevu, poznana je tourova nesreča Fabia Casartellija, olimpijskega zmagovalca iz Barcelone leta 1992 v cestni dirki. Preminili so tudi Portugalec Joaquim Agostinho, Serse Coppi, brat legendarnega Fausta Coppija ... Zelo je odmevala tudi smrt Britanca Toma Simpsona na Mont Ventouxu leta 1967 na dirki Tour de France. Preminil je zaradi srčnega zastoja, povezanega z uporabo prepovedanih poživil.