Komentar Marka Uršiča: Poljska Lesnina

Putinu seveda ni ničesar za verjeti. Najprej je bila vojaško napadena Ukrajina, nato bo preostanek Moldavije, da bi se proruski Pridnestrski republiki pripojil »napačen«, romunski del te države. Gruzijo je Rusija že »okupirala«, tudi vedi ga, kaj pripravljajo v ruski eksklavi Kaliningrajska oblast med Poljsko in Litvo. Tudi na Poljskem pa so glede ruske vohunske dejavnosti imeli svojo »Lesnino«.

Sodišče je namreč Maksima Sergejeva, ruskega hokejista poljskega kluba Zagłębie Sosnowiec, zaradi vohunjenja obsodilo na dve leti in 11 mesecev zapora. Plačati mora še 5200 zlotov (1220 evrov) denarne kazni. Dvajsetletni Sergejev je bil s strani poljske Agencije za notranjo varnost aretiran poleti lani, ruski hokejist je sicer na športni poti igral v mladinski ekipah klubov Spartak iz Moskve in Himik iz Voskresenska, od sezone 2021/22 pa za poljski Zagłębie Sosnowiec. Sergejeva naj bi rekrutirala ruska FSB (Zvezna varnostna služba – naslednica KGB).

Razstreliti bi moral vlak z orožjem ali humanitarno pomočjo za Ukrajino.

Na Poljsko je prišel v dobri veri, raven športne kakovosti v poljski ligi pa se je izkazala za previsoko, zaradi pomanjkanja nastopov ni imel denarja. Tega je služil kot kurir, vendar se je ponudba, ki je prišla od »Andreja«, izkazala za donosnejšo. Na družbenih omrežjih je najprej objavljal politične vsebine, napisal je, da ruska agresija na Ukrajino ne zadeva poljskega naroda in zato Ukrajincem ni treba pomagati, nato pa je začel dokumentirati strateške kraje, med drugim železniško postajo v Przemyślu in tovarno orožja v Šleziji.

Najel je stanovanje, ki mu je omogočalo snemanje transportov iz tovarne. Predstavnik FSB mu je ukazal sabotažo – razstrelitev vlaka z orožjem ali humanitarno pomočjo, namenjenega v Ukrajino. Vsa vohunska skupina pa je bila ujeta zaradi dokaznega materiala bankovca, ki je ostal na tirih.

Maksim Sergejev je deloval kot del 16-članske vohunske ekipe, od katere je bilo 14 članov pridržanih. Za določene dejavnosti so bili plačani do nekaj sto dolarjev. Rus je na sodišču krivdo priznal, kazni pa ne bo odslužil na Poljskem. Maja naslednjega leta bo deportiran v Rusko federacijo, do takrat ostaja v zaporu v Lublinu. Po poročanju pa se bolj kot zapora boji vrnitve v Rusijo.