Komentar Marka Uršiča: Ovčji otoki brez ovac

Tile Vikingi so »neugodni«. Že v zimskih športih, smučarskem teku, biatlonu, nordijski kombinaciji, tudi v alpskem smučanju, smučarskih skokih in hitrostnem drsanju se kaj najde, pa še Švedi v hokeju, članici elitne skupine svetovnega prvenstva sta tudi Norveška in Danska ...

Na nedavnem evropskem prvenstvu v rokometu sta Danska in Švedska osvojili srebrno in bronasto odličje, senzacija so bili Ovčji otoki ali če hočete Ferski otoki. A Vikingi niso ovce! Nekateri Skandinavci se na snegu in mrazu počutijo kot doma, če jim morebiti ne diši »zimska romantika«, pa se bodo rokometno žogali v dvoranah. Ko smo že pri zimskih športih, čaka nas svetovno biatlonsko prvenstvo v Novem mestu. V kraju z 10.000 prebivalci Nove Mesto na Morave, namreč. Torej, Novem mestu na Moravskem. In smo po ovinkih prišli tudi do Anamarije Lampič.

Iz smučarskega teka, kjer je na svetovnih prvenstvih osvojila srebrno in dve bronasti odličji, je presedlala v biatlon. Konkurenca v smučarskem teku ob briljantnih Švedinjah, Norvežankah, Finkah in kakšni Američanki pa nato v širšem pogledu ni tako močna kot v biatlonu. Kaj še postorijo Nemke, Švicarka Nadine Fähndrich, morebiti Francozinje ... Omenjene Francija, Nemčija, Švica (Lena Häcki-Gross), pa lahko dodamo še Italijo in tako naprej, so ob skandinavskih državah velesile v ženskem biatlonu.

Anamarija Lampič je v (slovenski) biatlonski šport odšla tudi zaradi boljše logistike in razmer, kot so v smučarskem teku. A v slednjem ima v svetovnem pokalu, vse v sprintih, tri zmage in 14 uvrstitev na zmagovalne stopničke, v biatlonu se na podij za najboljše tri v svetovnem pokalu še čaka. Tekaška hitrost je ostala, a kaj če na preizkušnjah zgrešiš po šest strelov in tako naprej.

Pa še nekaj o vojaški zgodovini narodov. Biatlon izvira iz Norveške, kjer so ga v vojski začeli udejanjati kot eno od vaj za urjenje soldatov. Prvi biatlonski klub je bil na Norveškem ustanovljen leta 1861 z namenom, da podčrta pomen narodne obrambe. Vprašajte tudi Fince, kako so se med zimsko vojno bojevali proti agresorski Sovjetski zvezi. Biatlon je bil na zimskih olimpijskih igrah prvič leta 1924 pod nazivom vojaška patrulja. Torej, ni vse v teku!