Komentar Marka Uršiča: Oświęcim

Pretekli teden smo v kolumni zapisali, da je Ildar Rahmatulin kot naturaliziran igralec v preteklosti nastopil za hokejsko reprezentanco Slovenije. To ne drži, ima slovensko državljanstvo, a za rise ni igral. Nekaj pa drži, poljski hokejski prvak za sezono 2023/24 je Re-Plast Unia Oświęcim. V nedeljo je z zadetkom v podaljšku v sedmi finalni tekmi premagala domače GKS Katowice in je po dvajsetih letih ponovno šampion, skupaj ima devet naslovov najboljšega v državi.

Nemško ime za Oświęcim je sicer Auschwitz. Kar to mesto, leži 33 kilometrov jugovzhodno od Katovic, danes povezuje s Slovenijo, pa je to, da je trener hokejske ekipe Nik Zupančič. Nekdanji odlični igralec, bil je srednji napadalec, je leta 1998 s Tomažem Vnukom v dresu avstrijskega Feldkircha postal evropski klubski prvak, danes je to seveda liga prvakov, v finalu je padel moskovski Dinamo. Kot trener je bil tudi slovenski selektor, vodil je jeseniški klub in Feldkirch. Po odhodu zadnjega slovenskega glavnega trenerja Matjaža Kopitarja ga je Hokejska zveza Slovenije ponovno vabila za selektorja državne reprezentance, a mu poljski klub ni dovolil opravljanja te funkcije. N

ik Zupančič je bil pred leti že trener Re-Plast Unie Oświęcim, a je novembra leta 2020 odstopil kot glavni mož, odgovoren za stroko v klubu. Prvič, po njegovih takratnih besedah ekipa v zadnjem času ni igrala tako, kot bi morala. »Menim, da sem izčrpal vse načine, da bi pomagal igralcem. Oni so odgovorni za to, kar počnejo na ledu, vendar bi moral biti trener sposoben spremeniti nekatere stvari in jih obrniti v pravo smer. Verjamem, da ekipa za to potrebuje novo energijo, nov začetek.« Drugič, k takratnemu odstopu Nika Zupančiča je prispevala tudi poteza, ki si jo je privoščil ob gostujočem porazu proti Toruńu. V sodnike je namreč zalučal bidon vode.

»Trener se ne sme tako vesti. Včasih v življenju storiš neumno stvar, in ta je bila ena od teh. Če se to zgodi, se moraš spoprijeti s posledicami. Tega si ne bi smel privoščiti,« je dejal. Na Poljskem je pred leti igralo kar nekaj slovenskih hokejistov, v letošnji sezoni ni bilo nobenega, in je bil Nik Zupančič edini predstavnik Slovenije v poljski hokejski ligi.