Komentar Marka Uršiča: Mednožje

Na nedavni tekmi poljske košarkarske lige med vodilnim klubom razpredelnice Anwil Włocławkom in Śląskom iz Vroclava se je zgodil svojevrsten incident. Lanski državni podprvaki iz Spodnje Šlezije so rezultatsko zaostajali za Anwilom, kar je ob živce spravilo ameriškega košarkarja Śląska Hassanija Gravetta. Slovenski reprezentant iz Włocławka Žiga Dimec je soigralcu za prodor v napadu postavil blokado, Gravett je zaradi tega zamujal, in ko je planil za uhajajočim košarkarjem gostov, je na poti Dimca zagrabil za mednožje. Slovenski center se je zgrudil na tla in se nekaj časa previjal na igralni površini, sodniki pa so se po ogledu posnetka odločili za izključitev branilca iz ZDA.

Dimec se je sicer januarja ponovno priključil ekipi Anwila, zanjo je nastopal že v sezoni 2021/22, igra dobro, na zadnji ligaški tekmi v nedeljo proti Icon Sea Czarniju iz Słupska pa je bil tudi junak tekme s 16 točkami, najboljši domači strelec je bil, in osmimi skoki. Slovenski košarkarji in trenerji so bili v preteklosti številčno zastopani v poljskih klubih, letošnjo sezono je na klopi Enea Stelmet Zastal Zielone Góre začel David Dedek, a bil zaradi slabih rezultatov, Zelena gora se krčevito bojuje proti izpadu iz lige, 22. februarja zamenjan. Poleg Dimca v Orlen basket ligi igra še Aljaž Kunc, je član Arriva Polski Cukier Toruńa.

Poljski časnik je pred časom objavil dolg pogovor z Žigo Dimcem in med drugim 211 centimetrov visokega košarkarja vprašal tudi o fotografijah, ki so na splet pricurljale z olimpijskih iger v Tokiu, organiziranih v času pandemije, kjer je Slovenija sodelovala. Na njih namreč Luka Dončić in druščina kartajo (igrajo poker), na mizi pa sta tudi steklenici vodke, prigovor je bil, da se slovenski reprezentanti včasih preveč zabavajo.

»Več tednov smo bili v izolaciji. Odigrali smo kvalifikacijski turnir za olimpijske igre v Litvi, potem sta bila teden ali dva priprav in odleteli smo na Japonsko. Prišli smo v olimpijsko vas in spet bili v izolaciji za tri tedne, razen treningov in tekem nismo imeli česa početi. In včasih se morate sprostiti. Ko je treba biti profesionalen, smo, ko pa se lahko malce sprostimo, na primer kartamo,« je pojasnil Dimec.