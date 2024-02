Komentar Marka Uršiča: Marsejeza in seks

Človek zasebno ali javno pove marsikaj. V petek je komentator na eni od slovenskih športnih televizij na začetku prenosa po predvajanju in petju francoske himne pred tekmo ragbijskega pokala šestih narodov med Francijo in Irsko v Marseillu dejal, da se ti ob Marsejezi na francoskih stadionih vse dvigne in da je boljša od seksa. A nismo v letu francoske revolucije ali leta 1792, ko je bila Marsejeza napisana. Francoska kolonialistična zgodovina govori sama zase, pri himnah pa je tako ali tako (skoraj) vse odvisno od (nacionalnega) osebnega okusa in subjektivne ocene. Tudi irska himna je izjemno lepa, stvar pa je tudi v tem, da denimo ragbijsko reprezentanco Irske in tisto v kriketu sestavljajo igralci tako iz Republike Irske kot iz Severne Irske, ki je del Združenega kraljestva. Na gostovanjih tako igrajo Ireland's Call, na srečanjih v Dublinu tudi Amhrán na bhFiann, ki je uradna himna Republike Irske. Tudi God Save the ... Angležem lepo zveni na ragbijskem spomeniku Twickenhamu. Kar zadeva ragbiste, pa nikoli še nisem videl bolj gorečega petja kot pri italijanski izbrani vrsti, ko je na vrsti Il Canto degli Italiani. Nogometni azzurri so za ragbijske pri omenjenem »koncertu« prava plašna srnjad! Izjemna je tudi himna Republike Južne Afrike, prav tako ob tekmah v ragbiju. Besedilo je v petih jezikih, še danes pomnimo tri četrtine besedila te himne. Ko gre za ragbijsko »izvedbo« državne himne sta krasni tudi škotska Flower of Scotland in valižanska Hen Wlad Fy Nhadau. Med svetovnim prvenstvom v odbojki v Ljubljani se je seveda domoljubom najlepša in najbolj veličastna zdela slovenska himna Zdravljica, ki so jo pele polne Stožice. Tudi ko smo bili na zaključnem delu mundiala v dvorani Spodek v Katovicah je bila poljska himna Mazurek Dąbrowskiego po sistemu a cappella, torej petja brez spremljave glasbe, slišati fantastično, saj so Poljaki in Poljakinje glede »petja« resnični domoljubi. Nikoli pa ne bomo pozabili 22. marca 2014, ko je smučarska skakalka Sara Takanaši zmagala na preizkušnji na Bloudkovi velikanki v Planici. Ob predvajanju čudovite japonske himne Kimi Ga Jo smo kot cesarski vojak stali pokončno in strumno, niti trznili nismo.