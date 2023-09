Komentar Marka Uršiča: Lepa dekleta, lepa odbojka

Dolga je tale sezona! Moške odbojkarske reprezentančne vrste, tudi slovenska, še niso končale svojih tekmovanj, že se klubi iz Slovenije hitro brusijo za začetek ligaškega tekmovanja, to se začne naslednji petek, 6. oktobra. Takrat pa bodo denimo kapetan Tine Urnaut in soigralci še vedno na Japonskem igrali kvalifikacijski turnir za uvrstitev na olimpijske igre naslednjega leta v Parizu, zadnjo tekmo imajo 8. oktobra proti Srbiji.

Slovenski selektor Gheorghe Cretu je svoje izbrance na prvih pripravah zbral 8. maja, oddelali so dolgo ligo narodov, pred nedavnim končali evropsko prvenstvo, zdaj jih čakajo še kvalifikacije za OI. Te so že končale odbojkarice iz slovenske izbrane vrste, po petih porazih v poljskem Lodžu so za konec turnirja ugnale Kolumbijo in Južno Korejo. Še posebno je lepa zmaga nad po lestvici mednarodne zveze za dve mesti višje rangirano Kolumbijo (22.). Slovenke so napredovale za tri mesta in so zdaj 24. Naj ne bo nobene napake, morebiti kdo ukalupljeno misli, da v Kolumbiji resno igrajo le nogomet.

Kolumbijske odbojkarice so pred dvema letoma na južnoameriškem prvenstvu premagale tako Argentino kot velesilo Brazilijo in zasedle drugo mesto za Brazilkami. V svojih vrstah tudi imajo odbojkarico, ki spada v širši krog najboljših igralk na mestu sprejemalke na svetu. Amanda Coneo je v preteklosti igrala za klube iz Italije in Francije, v novi sezoni pa bo nosila dres poljskih podprvakinj iz Developres Rzeszówa. Ve se, da pa je poljska ženska klubska odbojka ob turški in italijanski najboljša v Evropi.

Torej, slovenska reprezentančna odbojkarska dekleta napredujejo počasi, a zanesljivo. Navdušeni smo bili nad visoko kakovostjo iger in prikazane odbojke reprezentančnih vrst v letošnji ženski ligi narodov, na evropskem prvenstvu in v nedavnih kvalifikacijskih bojih za olimpijske igre. Ženska odbojka ima šarm in čar, ne le zaradi tega, ker jo igrajo lepa dekleta. Ko ob tem v igri svoje izjemne telesne sposobnosti prikaže še naturalizirana Turkinja s Kube Melissa Teresa Vargas, smo že pri nadgradnji lepega.