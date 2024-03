Komentar Marka Uršiča: Cretu na Poljsko

Kdor si je pretekli teden prek televizije ogledal povratno četrtfinalno tekmo odbojkarske lige prvakov med kluboma Jastrzębski Węgiel in Gas Sales Bluenergy Piacenza, je lahko zapazil, da so med dvobojem kamere ujele tudi selektorja slovenske reprezentance Gheorgheja Cretuja.

Romun je v preteklosti že vodil poljske klube, med njimi AZS Olsztyn, Cuprum Lubin, Asseco Resovia Rzeszów in Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, z zadnjim je v sezoni 2021/22 osvojil trojno krono, saj je bil najboljši v poljskem prvenstvu in pokalu ter tudi v ligi prvakov. Po tem ni več vodil nobenega kluba, temveč le slovensko izbrano vrsto. Zdaj pa so se časniki na Poljskem razpisali, da bo Cretu od naslednje sezone z dvoletno pogodbo treniral in vodil PGE GiEK Skra Bełchatów. Tam bo zamenjal Italijana Andreo Gardinija, manjka le še uradna naznanitev trenerskega ustoličenja.

Gre za zelo znan klub, devetkratnega poljskega prvaka, nazadnje leta 2018, sedemkrat je bil pokalni prvak, leta 2016 so njegovi igralci zadnjič dvignili to lovoriko. Med drugim je bil tudi finalist in polfinalist lige prvakov, zanimivo, da je na zaključnem turnirju elitnega tekmovanja v sezoni 2009/10 v tekmi za tretje mesto ugnal ACH Volley. To je bilo tudi edinokrat, ko so se takrat Blejci prebili med štiri najboljša moštva v ligi prvakov. V tistem času so za ACH Volley denimo igrali Alen Pajenk, Alen Šket in Dejan Vinčić, za Skra Bełchatów pa Bartosz Kurek.

Cretu bo skušal PGE GiEK Skra Bełchatów kakovostno dvigniti, saj je klub v zadnjih letih izgubil stari sijaj, v letošnji sezoni pa zanj igra tudi Cretujev romunski rojak Adrian Aciobanitei. Slovenska odbojkarska reprezentanca bo po uvrstitvi na svetovni lestvici (7. mesto) 99-odstotno nastopila na olimpijskih igrah v Parizu, potem pa je povsem razvidno, da bo v ekipi prišlo do »remonta«.

Pomladitev je neizogibna, glede selektorskega mesta pa ne prehitevajmo polža, saj je do olimpijade v francoski prestolnici še pet mesecev. Gheorghe Cretu je vrhunski strokovnjak, o tem ni prav nobenega dvoma, poleg teoretičnega znanja, ki ga izjemno pretvarja v odbojkarsko prakso, pa vzbuja močan vtis tudi zaradi svoje živahne nravi na tekmah.