Komentar Marka Uršiča: Čeferin na Poljskem

Slovenski nogometni novinarji objavijo vse, kar se zgodi s predsednikom Evropske nogometne zveze Aleksandrom Čeferinom in katero nogometno zvezo je denimo obiskal, tole so pa pošteno zgrešili. Slovenski šef Uefe je bil namreč pretekli teden v predsedniški palači v Varšavi gost poljskega predsednika Andrzeja Dude, tam je bil v družbi predsednika poljske nogometne zveze Cezaryja Kulesze.

Srečanje se je sicer zgodilo pred uradno slovesnostjo ob 105. obletnici ustanovitve poljske nogometne zveze. Pogovarjali so se o marsičem, da je bila na tapeti uveljavitev zakona o športu, ki ne ustreza predsedniku poljske nogometne zveze, so pozneje zanikali v uradnem sporočilu zveze. Zato pa je marsikaj povedal minister za šport in turizem Sławomir Nitras.

Šef Uefe je bil v Varšavi gost poljskega predsednika Andrzeja Dude.

Novela zakona o športu med drugim uvaja enakost spolov. To bi vplivalo na število žensk v upravnih odborih športnih zvez. Če ima upravni odbor neke športne zveze več kot pet članov, naj bi imel vsak spol vsaj 30 odstotkov zastopancev, v primeru poljske nogometne zveze bi moralo biti v upravnem odboru šest žensk.

Nitras pravi, da je bil predlog zakona v Sejmu in Senatu sprejet z minimalnim nasprotovanjem. Ve, da se nekateri funkcionarji Nogometne zveze Poljske trudijo preprečiti uveljavitev zakona, in jasno jim želi povedati, da ne morejo en dan ploskati nogometašicam reprezentance Poljske, ki so napredovale na evropsko prvenstvo, naslednji dan pa storiti vse, da ženskam preprečijo volilno pravico v poljski nogometni zvezi. Velja za vse športne zveze, poljska nogometna ne more biti izjema.

Ženske igrajo nogomet in imajo pravico soodločati o porabi denarja v poljski nogometni zvezi. Nitras je še dejal, da ta predlog zakona ne krepi le vloge žensk in vloge športnikov v športnih društvih. S tem zakonom se podaljšuje tudi varstvena doba za noseče športnice, zvišujejo štipendije za športne rezultate ter uvaja sistem varstva otrok in skrbi za ženske na celotnem področju, vključno s spolnim nadlegovanjem.

Možen veto predsednika Andrzeja Dude na ta zakon bi bil popoln škandal, je sklenil Sławomir Nitras. (Čeferinovi) pogovori v predsedniški palači v Varšavi torej ostajajo »državna« skrivnost, do daljnega.