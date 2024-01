Komentar Lovra Kastelica: Strojetvor

Pred natančno letom dni mi je nekdanji sodelavec prišepnil: »Pri nas fotografije in tekste že ustvarja umetna inteligenca …«

Ko mi je podrobneje opisal, me je postalo hudo strah, strah, v kaj se človeštvo podaja, kam drvi.

Takrat sem prvič spoznal, da je postala znanstvena fantastika del resničnosti ter da prihajajo časi, na katere še zdaleč nismo pripravljeni.

Vse skupaj me je spominjalo na Jurski park: v njem je človek ustvaril dinozavra, pošast pa mu je pobegnila iz kletke.

Sicer pa je Facebook v začetku leta 2017 že na polno razvijal način, kako bi prišel do vseh naših misli in idej. Razvijali so neinvazivni vmesnik med računalnikom in našimi možgani. Zakaj? »Ker želimo, da začnejo ljudje lažje in bolje komunicirati!«

Leta 2018 je v Kanadi potekal spopad človeka proti strojni inteligenci: zmagal je človek. Že leta 2019 se je računalnik znesel nad človekom. Govorilo se je o pravi pošasti pa tudi o tem, da jo nameravajo iz igric spraviti tudi na tista področja, kjer bo pridobljene izkušnje uporabljala za reševanje stvarnih problemov.

Strojetvor je treniral v razmerah, ki jih človek nikoli ne bo zmogel.

Sočasno so v Muskovem laboratoriju za umetno inteligenco napravili algoritem za generiranje besedil, a je bil menda čisto prenevaren, da bi ga dali v javnost. Govorimo o mejniku, kakršen je bil tudi, ko je Kolumb odkril Ameriko. Govorimo o strojetvoru, ki je planil tedaj iz laboratorija in je po petih letih že tako sposoben, da ne moremo več vedeti, kdaj gre za umetno inteligenco in kdaj za človeško.

Takrat so izumili pošast, ki je presunila celo njene razvijalce. Predvsem so jih skrbele lažne novice ter prihodnost, v kateri jih bo strojetvor tako serijsko ustvarjal.

Strojetvor (gre za novotvorjenko leta 2023 in pomeni stvaritev umetne inteligence) je treniral v razmerah, ki jih človek nikoli ne bo zmogel. Treniral je na milijardah besedil, čisto na koncu pa so ga spustili še na teren: v ukrajinsko-rusko (informacijsko) vojno, kjer se je mašina (lažnih novic) baje fantastično odrezala.

Jeseni 2022 so v divjino spustili še slikovni algoritem, s katerim lahko ustvarimo kakršno koli, četudi lažno fotografijo. Elon Musk je to storil samo zaradi konkurence. Torej ni šlo samo za eno pošast …

To divjino smo (si) ustvarili zaradi »lažjega in boljšega komuniciranja«.

V tej divjini bomo neverjetno lahek plen.