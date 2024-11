Komentar Lovra Kastelica: Ribniki

Nekoč sem se znašel v predelu, ki mu v Sevnici pravijo Ribniki, tja pa so se pred leti iz blokovskega Naselja heroja Maroka priselili tudi Knavsovi. »Prej so bile tu samo njive!« se je zarežal naš vodnik Marjan, zanimiv tudi zato, ker je pred desetimi leti Knavsovim zgradil elegantno betonsko škarpo. »Viktor je bil izjemno zadovoljen z opravljenim!«

Viktor Knavs je Donaldov dve leti starejši tast, vemo pa, da jih ima zmagovalec ameriških volitev že 78. Nam je pa Marjan tedaj povedal tudi to, da moraš imeti preklemano srečo, če želiš srečati Viktorja. »Ko pa ga, te vselej lepo pozdravi!«

Med redkimi, ki se mu je to posrečilo, je bil fotograf Primož Lavre, pred leti sva delala skupaj. Bilo pa je še kako napeto, saj mu Knavs ni dovolil z javne površine slikati ne hiše in tudi njegovega belega mercedesa ne. »Brez mojega dovoljenja je takšno fotografiranje prepovedano!«

Melanijin oče tega preprosto ne mara, saj ne želi, da bi se kaj neljubega pripetilo, ko ga ne bi bilo doma. Tako je že pred časom ves razkurjen klical Lavretovega urednika ter mu potožil o tej svoji bojazni: hudo se je namreč bal, da mu bodo zaradi fotografij cigani pokradli bakrene žlebove. Tisti, ki se vam je to že kdaj zgodilo, gotovo razumete, zakaj Viktor ne mara, da bi se brez privoljenja fotografirala njegova hiša. Sploh, ker je bila ta hiša po letu 2018, ko sta Melanijina starša dobila ameriško državljanstvo in se preselila na Florido, tudi dolgo prazna.

Po naših podatkih naj bi jim medtem že najmanj dvakrat vlomili. »Pa ja ne mislijo, da kar v štumfu hranijo denar?!« se je že spet zarežal Marjan. Verjetno ga res ne, škodo in skrbi ti pa takle vlom vseeno povzroči.

Okoli ameriške prve dame se je medtem ustvaril sicer že pravi misterij, predvsem pa okoli tega, ali je po poroki sploh še kdaj obiskala Sevnico. Nazadnje smo celo prebrali: »Melania občasno prihaja sem, ampak ves čas na skrivaj, da se ne bi izvedelo ...«

Prav zaradi Knavsovih so bili domačini v zadnjih letih že tako čisto preveč zbegani: »Kar naprej letajo tja! Ponje pride Trumpovo letalo, pridejo in že spet grejo!« Pošteno zbegani so bili tudi zaradi Viktorja, saj se je pripeljal menda še vsakič z nekim drugim in še bolj privlačnim avtomobilom.

Pa še nekaj: da bo Melanija Knavs, kot se je nekoč imenovala, postala prva dama ZDA, so ji prve napovedale že Slovenske novice.