Komentar Lovra Kastelica: Podalpski tiger

Turistični (bom)boni so že lani zdesetkali protestniške kolesarje.

rezervacija počitnic FOTO: Edeltravel/pixabay

Ekonomski kazalci kažejo, da slovensko gospodarstvo lepo okreva, brezposelnost pada, umirja se tudi epidemija. Po nočni mori, ki smo jo doživljali od novembra do aprila, smo nakopičeno jezo, kot kaže, usmerili v pravo smer. Prav vse institucije, ne le Evropska komisija, izboljšujejo napovedi naše rasti.Bolj kot v primerljivih državah se nam povečuje tudi BDP. V mesecih, ki prihajajo, lahko pričakujemo zato močan pospešek gospodarske dejavnosti, še boljše razpoloženje potrošnikov, pa tudi podjetniškega optimizma naj ne bi zmanjkalo.Podalpski tiger, ki (prosto po) zaradi kuge dolgo ni mogel rjoveti, se torej ponovno prebuja.Sledi obdobje, ko se bo na njegovem hrbtu prebujal tudi slovenski turizem. Izvedeli smo, da številni naši hoteli že beležijo polno zasedenost ter da bo že v juniju skorajda nemogoče dobiti nastanitev, iz ust državnega sekretarjapa da prihajajo, pa čeprav še lanskih nismo porabili, tudi že novi turistični boni!Nekateri so prepričani, da prihajajo ravno ob pravem času, in sicer v samem uvodu v slovensko predsedovanje Svetu EU. Saj če jim je uspelo iz parka na Brdu, kjer se bo družila politična smetana, zadnjič tako elegantno odstranitispomenik, jim bo uspelo, si najbrž mislijo, odstraniti tudi nadležne in neučakane protestnike, ki so sredi Ljubljane zahtevali kar predčasne volitve. Eden od receptov se skriva tudi v (bom)bonih, ki so že lani dodobra zdesetkali protestniške kolesarje.Z novimi boni pa prihajajo tudi nove težave.Le da jih tokrat ne bo deležen samo turizem. Če so turistični delavci še lani ugotavljali, kako so boni popolnoma spremenili antropologijo in arhitekturo njihovih gostov, bodo imeli tokrat to priložnost spoznati tudi v drugih dejavnostih, gostinstvu, kulturi, športu in rekreaciji. Spomnimo se samo lanskih prizorov, ko so ugledni hoteli postali na lepem poletne rezidence tistih, ki so si vse lastili, kradli mila in brisače, se drli, uvajali svoja pravila, se kregali z drugimi gosti in jih odganjali. Marsikdo si je zato ob koncu sezone pošteno oddahnil. Struktura gostov se je namreč povsem spremenila.Saj res, zakaj so že odstranili Titov spomenik? Da ga bodo restavrirali, so dejali. In koliko časa bo to trajalo? Da niti približno še ne vedo. A kar stavili bi, da se bodo konservatorsko-restavratorska dela na njem zaključila šele po koncu predsedovanja. Kot tudi da bodo slavnemu spomeniku, ki ga je leta 1947 izdelal, našli na smetišču zgodovine neko drugo, primernejše mesto.