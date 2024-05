Komentar Lare Paukovič: Digitalna giljotina

Pred dobrim tednom je v newyorškem Metropolitanskem muzeju potekal Met Gala, eden najtežje pričakovanih zvezdniških dogodkov leta. Organizira ga modna revija Vogue, z njim pa zbirajo sredstva za oddelek muzeja, ki hrani zbirko Inštituta za kostume. Nanj lahko prideš samo z vabilom, kljub vabilu pa je treba za vstopnico, razen če te nanj povabi katera od modnih hiš, odšteti vrtoglavih 75.000 evrov.

Predmet zanimanja javnosti v zvezi z Met Gala je vsako leto predvsem dvoje: kdo med zvezdniki je bil povabljen in v kako ekstravagantne kreacije so se oblekli. Toda ne letos – zdi se, da distopični razkorak med družbeno neenakostjo in krizami na eni ter šovom bogatih na drugi strani še nikoli ni bil tako širok. Dogodek je tako pospremilo predvsem zgražanje nad obiskovalci, ki so bili pripravljeni za vstop na elitno srečanje plačati znesek, ki ga večina navadnih smrtnikov zasluži v več letih, poziranje na rdeči preprogi pa imajo za vrhunski dosežek, medtem ko se v svetu dogaja toliko reči, ki bi si res zaslužile njihovo pozornost, na primer vojna v Gazi in humanitarna katastrofa v Sudanu.

Med njimi je vplivnica Haley Kalil, ki je posnetek svoje kreacije za Met Gala na družbenih omrežjih pospremila s stavkom: »Let them eat cake!« (Pa naj jedo potico!) Slavni rek pripisujemo kraljici Mariji Antoaneti, ki naj bi bila tako brez stika z realnostjo, da je na vest, da njeno ljudstvo nima za kruh, odvrnila: »Pa naj jedo potico!« Haley se je celo oblekla kot Marija Antoaneta, ki je bila med francosko revolucijo, ko je revno in razjarjeno ljudstvo naposled vzelo pravico v svoje roke, usmrčena z giljotino.

Ljudstvo je revno in razjarjeno tudi zdaj, a ker so pripadniki elit preveč razkropljeni, da bi jim zmoglo soditi ljudstvo, so se uporabniki družbenih omrežij, za katere je bila objava Haley Kalil kaplja čez rob, domislili drugačne strategije: digitalne giljotine ali »operacije blokiranje«. Blokirali bodo profile vseh zvezdnikov in vplivnežev, ki na družbenih omrežjih objavljajo podobe ekscesnega življenja, glasu pa ne uporabijo za dober namen, recimo za zahtevo po končanju vojne ali za dobrodelnost. Na tnalu so se poleg Haley Kalil že znašle Kim Kardashian, ki je izgubila kar štiri milijone sledilcev, Taylor Swift, ki jih je v eni noči izgubila pet milijonov, Jennifer Lopez, Beyonce in druge.

Zvezdniki so vsekakor opazili, da se nekaj dogaja: glasbenica Lizzo, ki je ravno tako na seznamu za digitalno giljotiniranje, je nedavno vzpostavila kampanjo za zbiranje denarja za palestinsko družino, opozorila pa je tudi na humanitarno krizo v Sudanu. Tudi Haley Kalil, ki je do zdaj izgubila malo več kot 100.000 sledilcev, je objavila opravičilo, v katerem je pojasnila, da »jo stvari, ki se dogajajo po svetu, v resnici globoko prizadenejo: nedolžni ljudje umirajo, nekateri pa nimajo dostopa do hrane in pitne vode«. Dodala je še, da ne razume, zakaj spletna javnost misli, da spada med elito – čeprav živi v newyorškem stanovanju, za katero plačuje 17.000 dolarjev na mesec.

Videli bomo, kam bo digitalna giljotina pripeljala. Izguba petih milijonov sledilcev se sicer sliši ogromno, a ne za Taylor Swift, ki jih ima še vedno več kot 280 milijonov. Če ne drugega, bodo zvezde postale ozaveščene zaradi občutka dolžnosti, razlike pa se bodo še naprej poglabljale.