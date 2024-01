Komentar Gordane Stojiljković: V imenu boga

Ni malo primerov, tudi v Sloveniji, ko ljudje, ki so svoja življenja posvetili Bogu, pa kateremu koli že, storijo v mojih očeh enega največjih grehov, kar jih lahko – da stegnejo svoje umazane roke po najbolj nedolžnih bitjih, otrocih. Da o tem, kakšne posledice spolne zlorabe puščajo ne le na zlorabljenih otrocih, temveč tudi na njihovih potomcih, ne bom zgubljala besed, saj je to v današnjem svetu jasno kot beli dan.

Zlorabljen človek je namreč zaznamovan, ranjen za vse življenje, vsak njegov dan je borba. A če me kaj spravi ob živce, je to totalna ignoranca zlorabiteljev, ki niso sposobni samorefleksije v smislu, da bi svoja dejanja priznali in se, tako kot se od duhovnih ljudi pričakuje, vsaj pokesali. Eden takšnih je tudi budistični lama, ki ga slovenski pravosodni organi bremenijo več kaznivih dejanj spolne zlorabe na škodo tistih, ki so mu bili zaupani v vzgojo in skrb ter varstvo.

Takoj, ko so ga izpustili iz slovenskega pripora, ko je njegov posvojenec na hud pritisk znotraj skupnosti umaknil prijavo, jo je popihal v rodno Francijo. Tam se kljub pogojni obsodbi zaradi zlorabe 11-letnega dečka in leto dni starejše deklice očitno počuti dovolj varno. Že leta 2016 je postala pravnomočna obtožnica zaradi zlorabe ene od slovenskih deklic, pa se sojenje sploh še ni začelo.

V torek bi se moral izreči o svoji krivdi zaradi pravnomočne obtožnice na škodo 30-letne Katje, ki ga je dolgih sedem let imela za rešitelja, saj jo je kot desetletno deklico »rešil« iz ruske sirotišnice, in njegovega posvojenca, a je, pričakovano, vabilo na narok, pa čeprav prek videokonference, enostavno ignoriral.

Govori se še o treh drugih žrtvah, verjetno pa jih je še več, ki o tem, kaj se jim je dogajalo znotraj slovenske budistične skupnosti – ki jo, mimogrede, še vedno vodi –, morda ne bodo nikoli spregovorili. Pa bi jih na tem mestu pozvala, naj poskušajo zbrati prepotrebno moč, da ga prijavijo. Pomembno je. Medtem pa zlorabitelj prek svojega odvetnika od javnosti terja spoštovanje domneve nedolžnosti in zaščito svoje družine. A se glede na obtožbe sprašujem, kako varni so njegovi trije otroci pred njim samim.