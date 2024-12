Komentar Gordane Stojiljković: Tiralica

V Šaleški dolini živi 44-letni moški, družinski človek in najemnik dveh zelo znanih in obiskanih lokalov v Velenju. V enem se zbirajo tisti, ki poslušajo narodno glasbo z območja nekdanje Juge, v drugem, gre za vilo, se zbirajo lokalni veljaki, ki si lahko privoščijo drage večerje.

V prvem se vsake toliko zgodi kakšen incident, zaradi razgretih glav, pravijo vpleteni, podkrepljenih z alkoholom in izdatnimi najstniškimi hormoni, kraj vsake toliko obiščejo tudi policisti. To se, kot pravijo na policiji, dogaja tako pogosto, da so policisti upravni enoti že predlagali, naj lokalu skrajša obratovalni čas.

V drugem, kjer se zbira velenjska smetana, šlo naj bi za protokolarni objekt velenjskega župana in občinskih veljakov, tovrstnih incidentov ni zaznati. Pa vendar … Najemnik lokala je že nekaj časa iskana oseba. Zaradi ukvarjanja z drogami ga je na Interpolov seznam iskanih oseb uvrstila BiH, ker ima najemnik poleg slovenskega tudi bosansko državljanstvo.

Policisti naj bi bili redni gostje lokala, župan pa redni obiskovalec vile.

Medtem ko najemnik ne sme prestopiti slovenske meje, saj s tem tvega, da ga bodo zadržali in izročili BiH, pa v Sloveniji živi povsem »običajno« življenje, kajti Slovenija z BiH nima podpisanega sporazuma o izročitvi slovenskih državljanov. No, če lahko, trdijo naši viri, za »običajno« življenje štejemo pretepanje gostov v lokalu, grožnje s pištolo oziroma lov razgrajajoče mladine z beretto po Velenju.

Zgodba najemnika lokala, ki so jo navedli na policiji, je drugačna, obiskovalci so bili tisti, ki so sprožili incident, ko so po nesreči udarili varnostnika. A v tako majhnem kraju so, trdijo sogovorniki, prav vsi na polno zlizani. Policisti naj bi bili redni gostje lokala, župan pa redni obiskovalec vile.

A hujše od tega, da obiskujejo lokale, ki jih najema nekdo, ki je na mednarodni tiralici, se mi zdi sprenevedanje občine, ki je sicer najemnika izbrala med dvema ponudnikoma. Po njihovem zakonske omejitve pri izboru ponudnika navajajo le, da najemnik ne sme biti cenilec, član komisije ali z njimi povezane osebe.

Druge omejitve zakonodaja ne predvideva, so zapisali na občini in dodali, da »o ostalih zadevah nimamo informacij«. In potem svizec zavije čokolado.