Komentar Gordane Stojiljković: Neznanstven koncept odtujevanja otroka

Ministrstvo za delo je oktobra na vse CSD poslalo okrožnico, v kateri opozarja na nezakonitost uporabe neznanstvenega koncepta »starševskega odtujevanja«, ki ga slovenske institucije uporabljajo že desetletja in se je razširil v slovenski sodni praksi in v CSD, a do danes ni dobil znanstvene podlage. Sledenje temu konceptu je zlasti sporno v primerih nasilja v družini, ki za žrtve nasilja predstavlja veliko nevarnost, ki jo v tem primeru povzročajo prav državni organi.

»V slovenski sodni praksi se neznanstveni pojem 'sindrom starševskega odtujevanja' uporablja celo kot veljavna diagnoza, pojavlja pa se celo v komentarju k 141. členu Družinskega zakonika,« je v okrožnici zapisal državni sekretar Dan Juvan in dodal, da lahko imajo obtožbe o odtujevanju za ženske in otroke usodne posledice, na kar opozarja tudi Istanbulska konvencija.

Evropski parlament je v Resoluciji o vplivu nasilja v družini in pravic do varstva in vzgoje na ženske in otroke države članice že leta 2021 pozval, naj v zakonodaji in sodnih postopkih prepovedo uporabo tega koncepta, Italija je temu pozivu že sledila. Dejstvo je namreč, da institucije nad žrtvami nasilja od nasilneža prevzamejo nasilna dejanja.

Nasilnežu ni treba storiti nič več, saj zdaj institucije delajo zanj, on je varen, otroke pa prek mam silijo v stike, ki mamam na tak način zapirajo možnosti, da bi otroka pred nasilneži obvarovale, opozarja doktorica Vesna Leskošek. Ko nekoga označite z »odvzemanjem«, nastopi totalen nadzor, podreditev je popolna. Človek ne sme ničesar več čutiti, tudi izražati se ne sme, izvaja se nadzor nad izvajanjem starševske skrbi, ki pomeni še več nadzora, krog se sklene.

Žrtve nasilja nikakor ne morejo izstopiti iz nasilnega odnosa. Zdaj je jasno, da beseda odtujevanje ni dejanje, ne morete ga diagnosticirati, ni simptomov, da bi se ga dalo zlahka prepoznati, na kar opozarjajo tudi mednarodne psihoterapevtske institucije. Nevarno pa je, ker beseda odtujevanje deluje sama po sebi, takoj ko jo izrečete, se sproži linija postopkov, opozarja Leskoškova. Končno.