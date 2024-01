Komentar Gordane Stojiljković: Cugrunt

Če je moja zdaj najstniška hči veliko psihološko stisko doživljala med epidemijo covida in zaprtjem družbenega življenja ter šolanjem od doma, ko se je zaradi selitve na drugi konec Ljubljane, kjer še ni stkala novih prijateljskih vezi, počutila izredno osamljeno, pa zdaj poslušam o hudih najstniških stiskah, ki jih doživljajo otroci mojih znancev. In moram reči, da globoko sočustvujem tako z njimi kot najstniki, še več, bolečino fizično občutim tudi sama.

Tako se je denimo ena od devetošolk že pred časom opredelila kot istospolno usmerjena, kar izpoveduje s svojstvenim načinom oblačenja, ki pač ne sledi tej papagajski različici na pogled skoraj enakih punc. To danes absolutno ne bi smel biti več noben bavbav, pa vseeno deklica, sicer z izvrstnimi ocenami, že dve leti na šoli doživlja neverjeten bulling oziroma ustrahovanje. Ta se je najprej po tihem kazal na njenem telesu v obliki zarez, zdaj noče niti v šolo, pravi njena obupana mama, ker nanjo vrstniki dobesedno pljuvajo. Prosim!!! Pa kdaj smo postali tako odurna družba? Kdo vzgaja te bulije?

Spet druga devetošolka na veliko zlorablja nikotin in alkohol, mama je od skrbi že povsem osivela. Poleg tega jo skrbi njena prihodnost, saj se cveki v šoli kar vrstijo. Stiska je tako velika, da sta obe mami poiskali pomoč terapevtov.

In če smo še pred desetletjem lahko povsem dobro preživeli brez njih, se jim današnja mladina, utopljena v tiktoku in snapchatu, ki ne premore običajnih komunikacijskih veščin v živo, očitno ne bo zmogla izogniti, saj svojih težav ne zmore z nikomer skumunicirati. Primere bi lahko naštevala v nedogled, a jih ne bom. Včeraj so me namreč v srce zadele besede 90-letnega upokojenca, ki ima že tri pravnuke.

»Vidite tistega fanta na sliki,« mi pravi, ko sediva v kuhinji, »diagnosticirali so mu shizofrenijo. Prepričan sem, da sta mu to pridelala oče in mati, ko sta se pri njegovih petih letih razšla. Danes nihče več ne ceni osnovne družinske celice, ki skupaj drži vse niti sveta. Kajti, če v osnovni družini ne štima, potem ne moremo pričakovati, da bo štimalo v družbi. Tako pa vsi štrajkajo, razpadajo družine, razpada nam država, razpada sistem. Bojim se, da gre vse cugrunt.«