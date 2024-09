Komentar Gordane Stojiljković: Brez pomoči po zlorabi

Vsakič, ko se name obrne mama otroka, za katerega se sumi, da je doživel spolno zlorabo s strani najbližjih, me stisne v želodcu. Že vnaprej namreč vem, da zaradi varovanja osebnih podatkov, na kar se nato sklicujejo prav vse institucije od policije do CSD, zgodbi nikakor ne bom mogla priti do dna. Problem, na katerega opozarja mama niti dve leti stare deklice, pa ima nove dimenzije.

V praksi se postopki vlečejo leta, včasih celo do polnoletnosti žrtve.

Junija je zadevo prijavila na policijo, kriminalistom je predala okoli 30 videoposnetkov, na katerih je videti, kaj malčica govori, počne, kako se obnaša, kaj je doživela, celo več kot jasno izraža, kdo ji je to počel, kaj ji je počel, ponazarja spolne akte in podobno.

Po treh mesecih predkazenski postopek še traja, čeprav so zaslišali vse domnevno vpletene. Ničkolikokrat smo slišali, da morajo biti postopki z mladoletnimi otroki prednostno obravnavani, a se v praksi vlečejo leta, včasih celo do polnoletnosti žrtve. V treh mesecih mama ni dobila nobene pomoči, usmeritve, kako naj ravna. Vse, kar je država storila, je, da je odredila stike pod nadzorom na CSD, ki lahko po zakonu trajajo največ devet mesecev, ko bo oče znova upravičen do nenadzorovanih stikov.

FOTO: Morrowind/shutterstock

Pediatrinja, klinični psiholog in svetovalke so si enotni, da se je zloraba zgodila, saj deklica več kot jasno izraža, kaj se ji dogaja. In čeprav se stroka absolutno zaveda, da si tako majhen otrok stvari, ki jih ni osebno doživel, enostavno ne more izmisliti, pa je zadeva na CSD popolnoma drugačna. Deklica namreč med stikom z očetom njegovega početja ne omenja, zato so na CSD prepričani, da vse skupaj ni resnično.

Medtem mama obiskuje razna društva za pomoč žrtvam, da bi pomagala otroku, da ne bi vse življenje nosil posledic dejanj. In čeprav so usta pristojnih polna besed o tem, kako je treba žrtve zaščititi, posebno otroke, pa je dejstvo, da naš sistem žrtev nikakor ne ščiti. Mami so celo odsvetovali, da bi za hčerko poiskala psihološko pomoč, ker bi zdravljenje te travme, preden je sodni postopek zaključen, lahko pripeljal do nepravilnih zaključkov. Nihče pa si ne dela utvar, da bo v času stikov pod nadzorom stekel in se tudi končal kazenski postopek.