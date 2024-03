Komentar Dušana Malovrha: Test, prosim!

Zadnjič sem prebral grozljiv podatek: četrtina prebivalcev Slovenije je okuženih s smrtno nevarno bakterijo Helicobacter pylori. Ta povzroča 89 odstotkov raka želodca, približno 80 odstotkov vseh okuženih pa je brez simptomov, zato je pravočasno odkritje in zdravljenje okužbe ključno za zmanjšanje pojavnosti raka želodca, je zapisal Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) v sporočilu za javnost z naslovom Ste dobili vabilo?.

Rak želodca je peta najpogosteje diagnosticirana vrsta raka in četrti najpogostejši vzrok smrti zaradi raka na svetu. V Sloveniji letno odkrijemo 450 novih primerov bolezni, 350 oseb letno umre zaradi tega raka, poudarjajo na NIJZ.

In zdaj dobra novica, kot so Dora, Zora in Svit, presejalni programi za zgodnje odkrivanje raka dojk, materničnega vratu ter debelega črevesja in danke. V sklopu mednarodnega projekta Eurohelican NIJZ in Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor te dni izvajata pilotsko preventivno presejalno testiranje na okužbo z bakterijo Helicobacter pylori. Štiri tisoč oseb, starih od 30 do 34 let, so povabili na brezplačne teste. Srečni izbranci bodo torej izvedeli, ali so okuženi, ob morebitnem pozitivnem izvidu pa jim bodo zagotovili še ustrezno zdravljenje s kombinacijo antibiotikov.

Super, ne? Brez prosjačenja pri osebnem zdravniku – na preiskave vas seveda ne bo poslal brez tehtnega razloga – lahko tako rekoč mimo vrste ugotovite, ali gostite zahrbtnega obiskovalca. In ga ugonobite, preden on ugonobi vas.

Ja, super, ampak poslušajte zdaj to: od 4000 povabljenih na preiskave se jih je odzvalo samo 1200. Kako grozljivo malo nam je mar za lastno zdravje! In tako ignorantski do preventive je del najbolj aktivne populacije, ki je na vrhuncu svojih moči in vpliva na celotno družbo.

No, dragi nijzjevci, če ne boste našli dovolj poskusnih zajčkov za pilotski projekt in če moja starost ni ovira – z veseljem priskakljam na test. Pa še kakšnega poznam, ki se je ob katastrofalnem odzivu naših sodržavljanov takoj pripravljen zglasiti v zdravstveni dom Adolfa Drolca.

Možnost, da vsakega od nas ta hip razjeda bakterija H. pylori, je torej 1:4, možnost preživetja raka na želodcu zaradi poznega odkritja je približno 30-odstotna. Zato je življenjskega pomena, če ga najdemo dovolj zgodaj. S kakšnim testom, na primer.