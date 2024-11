Komentar Dušana Malovrha: Priča

»... če pa tudi potem nočete pričati, vas sodišče sme zapreti. Zapor traja, dokler ne boste pri volji pričati in dokler vaše pričanje ne postane nepotrebno ali dokler se kazenski postopek ne konča, vendar največ za deset dni.«

Glede na zapisano v vabilu, ki sem ga kot priča (ne obtoženi!) dobil s kazenskega oddelka okrajnega sodišča, kar ne morem verjeti, da se toliko ljudem toliko časa uspeva izmikati roki pravice. Da mnoge zadeve celo zastarajo.

Kajti kot sem lahko prebral v nadaljevanju grozila, pardon, vabila, so »opravičljivi razlogi, ki onemogočajo vaš prihod na sodišče« le razlogi najvišjega kalibra, kot so: smrt bližnjega, zdravstveni razlogi, naravna nesreča ali neodložljiva obveznost, katere neizpolnitev ima za posledico nastanek pomembne škode.

Sicer bi moral biti na dan glavne obravnave na delovnem mestu, in to celo v vlogi dežurnega, ampak to našega pravosodja niti slučajno ne zanima. Na srečo imam kolegijalne kolege in kolegice, ki so me bili pripravljeni zamenjati. Kaj pa če ne bi našel zamenjave? Bi moral udariti enega plavega, kot se tudi reče neopravičeni odsotnosti, ali bi tvegal, da me zaradi neprihoda na pričanje oglobijo, prisilno privedejo ali celo zaprejo?

Vplivni osebi jim štiri leta in pol ni uspelo vročiti vabila na sodišče, mene so našli v prvem poskusu.

Pred dnevi so minila štiri leta in pol od prvega predobravnavnega naroka v primeru domnevne poslovne goljufije. V igri je skoraj dvesto evrskih tisočakov, osumljeni osebi pa sodišče nikakor ni moglo vročiti vabila. Čeprav so poskušali s pomočjo zasebnega detektiva?! No, po vsem času so le dojeli, da osumljene osebe na njenem domačem naslovu nikoli ni doma. In so se odločili poskusiti tudi na naslovu delodajalca. Dobro jutro!

No, pri meni, navadnem državljanu, jim je seveda ratalo v prvem poskusu. Vabilo so mi vročili na naslovu delodajalca in – seveda bom prišel. Ustrašil sem se za mnoge zgolj papirnatega tigra, ki v vabilu grozilu tudi takole zarjove name, če bi slučajno pomislil, da ne bi prišel: »Ne glede na izid kazenskega postopka boste dolžni plačati stroške za privedbo, preložitev glavne obravnave in druge stroške postopka, ki jih boste povzročili po svoji krivdi, kot tudi ustrezno sodno takso.«