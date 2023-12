Komentar Dušana Malovrha: Lučke

Jutri bo na severni polobli najkrajši dan leta, svetloba bo pri nas brlela samo osem ur in 39 minut. Ostanki dneva bodo noč, nizka oblačnost in megla, saj tudi vremenska napoved ni ravno sončna. Tudi zaradi vsesplošnega pomanjkanja naravnih svetlobnih efektov se v najtemnejšem mesecu leta vse suče okoli luči. In jemljemo vitamin D, ker ga ne dobimo od sonca. In ne nazadnje trinajstega goduje sveta Lucija, Lučka po domače.

Iz najtemnejšega meseca smo si naredili veseli december in komaj čakamo, da lokalni šerifi dajo znak in se smreke in pročelja lahko zasvetijo v objemu lučk. Jeeeee! Razobesimo jih tudi doma, naj se sveti in utripa, od balkona do veceja. Toda po drugi strani smo marsikje tudi v mesecu lučk globoko v mračnem srednjem veku.

Precej pogosto se vozim na odseku ceste, ki me z magistralke pripelje v preddverje kamniških Alp do najboljših pohanih kur. No, na tem odseku so lokalno cesto skozi več naselij posejali z ležečimi policaji, kot ljubkovalno rečemo grbinam. Na kakih dveh, treh kilometrih so jih uredili – reci in piši 13.

Ni kaj, lepo so umirili divjake, ampak najbrž tam okoli stanuje dovolj pomembnežev, da so jih toliko izposlovali, si mislim. Poznam namreč nebroj precej bolj zoprnih odsekov brez ene same samcate grbine. Tudi v družbi načeloma enakopravnih državljanov so eni pač bolj enakopravni (beri: vplivni) od drugih. Tako je od pamtiveka, zakaj bi bilo zdaj drugače.

Ko pa sem se zadnjič v temi in slabem vremenu spet pozibaval čez omenjene ležeče policaje, nisem mogel ne opaziti, da celo na tem tako urejenem odseku prehodi za pešce niso ustrezno osvetljeni. Nekateri sploh niso. Zato v temi in deževju tiktak spregledaš pešca, ki čaka na pločniku, da bo prečkal cesto. Bil sem pozoren (in nisem še dvojno videl), pa vendar sem enega opazil tik pred zebro in sem kar peljal, ne da bi ustavil. Sem si oddahnil, ker ni stopil na cestišče.

Opažam tudi, da celo v mesecu lučk in najbolj neprijaznih voznih razmer številni šoferji med vožnjo ne uporabljajo meglenk. Nekateri si podnevi, a v tako gosti megli, da bi jo lahko rezal, upajo voziti celo brez prižganih navadnih žarometov. Ne vem, ali imajo pokvarjene ali so preprosto kreteni. Fantje in dekleta, prižgite jih. Nič manjši frajerji ne boste. Samo še bolj vidni.