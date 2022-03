Ena najglobljih resnic med lažnimi novicami, ki nas preplavljajo, odkar je novi koronavirus, je vsekakor ta: epidemija covida-19 še zdaleč ni samo zdravstvena katastrofa, temveč pojav, ki posredno ogroža same temelje družbe. Med lockdownom je veliko časa za razmislek. Ogromno časa za pozitivne misli in dejanja, žal pa tudi dovolj časa za nastanek slaboumnih in skrajno nevarnih idej. Nekatere so bile v kali zatrte, druge pa so se razvile – do katastrofe. Kdo bi si mislil, da bo nekdo – na škodo vseh – pripravljen razmontirati boljši jutri, ki so ga gradili vse od padca berlinskega zidu. ...