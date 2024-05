Komentar Dušan Malovrha: Volim te, ne volim te

Načeloma sem proti volilni abstinenci. Brez kakih velikih pričakovanj se udeležujem vseh volitev – lokalnih, državnih, evropskih –, referendumov in podobnih državljanskih pravic in dolžnosti. Potem ko sem jih (iz)volil, jih lahko tudi šimfam, mar ne? In že Pankrti so lepo grdo zapeli v komadu Namesto tebe: Če se ti vse jebe, boš enkrat opazu, da so drugi žvel namesto tebe.

Ampak ko vidim, kdo vse kandidira na evropskih volitvah in kakšne puhlice in mehurčke kandidati spuščajo med volilno bazo, me prime, da 9. junija pa res ne bi oddal svojega glasu. Oddal ali ne oddal, četica evropskih izbrancev bo zasedla dobro oblazinjene sedeže Evropskega parlamenta. Plača evroposlanca znaša 10.075,18 evra bruto (7.853,89 neto), kajpak brez dodatkov in stroškov za to in ono.

Nekdanji poslanci so v skladu s členom 14 statuta poslancev Evropskega parlamenta upravičeni tudi do pokojnine, ko dopolnijo 63 let, še piše v spletnih novicah iz Evropskega parlamenta. Ni slabo, kaj? Zato ni čudno, da si nekateri na vse kriplje prizadevajo, da pridejo v Bruselj ali pa si tam podaljšajo bivanje za naslednjih pet let. Če je treba, se tudi politično prebarvajo, vse za to, da bi nas nafarbali za naš glas. In dobili veliko denarja za malo muzike.

Kandidirajo za Evropski parlament, a nimajo stališča do aktualnih vprašanj.

Ker se mi ne ljubi brati programov nastopajočih, sem za seznanitev z »idejami« uporabil bližnjico, aplikacijo izvoli.eu – prva pomoč za evropske volitve. Odgovoriš na 30 trditev, kot na primer: Evropska unija bi morala financirati več orožja za Ukrajino. Nato odgovore primerjaš s stališči strank (razen dveh, ki očitno nista zmožni preveslati niti kratke ankete) in veš, pri čem si. No, jaz sem postal samo še bolj neodločen, še manj prepričan, saj se z vsemi strankami strinjam od 40- do 60-odsotno. Res, ali ima smisel voliti nekoga, s katerim se strinjaš zgolj – polovično? Poleg tega so tudi tiste stranke, s katerimi se še najbolj ujemam, pri nekaterih vprašanjih brez odgovora oz. stališča. Halo?! Kandidirate za Evropski parlament, pa si niste na jasnem, ali ste za skupno evropsko vojsko ali proti njej?

Če nima mnenja »nevedni« volivec, je to nekaj normalnega, če pa bodoči evropski politiki nimajo stališča do aktualnih vprašanj, je to – noro. In taki tudi izvoljeni ne morejo biti pravi, samozavestni evroposlanci, ki naj bi nekoga zastopali ali se za kaj podkovano in nekoruptno zavzemali. Taki izvoljenčki brez lastnega mnenja so zgolj evro... posranci.