Komentar Bojana Budje: Socialna Slovenija

Je Slovenija revna ali bogata država? Kakor za koga. Uradno ima vsega dva milijona Slovencev v bankah kar 26 milijard evrov keša. Ali 13.000 evrov po sleherni glavi, tudi novorojenca in klošarja. Mojih je med njimi vsega nekaj tisočakov. Koliko je vaših? Bi rekel, da malo. Kajti po moje bogataši ne berejo časopisov. Ker za to nimajo časa, ker se jim to ne splača. Oni čas namenjajo razmišljanju in tuhtanju, kako delati denar, kako opehariti državo, kako si kupiti vilo z 22-odstotnim popustom, kako si na firmo kupiti luksuzno stanovanje, katerega kvadratni meter stane 8 ali 10 tisočakov, kako beemveja, mercedesa, maybacha ali porscheja kupiti na podjetje brez 22-odstotnega DDV. Ter še in še. Kajti vse to se z nekaj iznajdljivosti da in se tudi dogaja. Zato oni imajo, mi pa ne. In imajo vedno več.

Menda naj bi v Sloveniji imele pravne in fizične osebe v lasti neverjetnih 400 milijard premoženja, 240 jih odpade na nepremičnine, 33 milijard evrov naj bili težki najrazličnejši vrednostni papirji, luksuzni avtomobili denimo 10 milijard. In tako naprej. Eno z drugim naj bi imel en sam odstotek najbogatejših Slovencev v lasti 23,21 odstotka vsega premoženja v državi. Noro! V Belgiji je ta številka 14,97 odstotka. Kot da je življenje spisano po meri in okusu bogatih. Naj spomnim le na primer najbogatejšega med njimi na zemeljski obli, na inženirja in filantropa po imenu Elon Reeve Musk, čigar premoženje ocenjujejo na bajnih 330 milijard evrov. Črno na belem stoji, da je zadnja leta davke plačeval po triodstotni stopnji, prodajalka v Ugandi, ki vsakomesečno zasluži borih 74 (!!!) evrov plače, pa po 40-odstotni. Pravica? Je ni. Tudi ker je predraga in za veliko večino nedostopna. Eden slovenskih pravosodnih ministrov je zadel žebljico na glavico s priznanjem, da se je moč roki pravice izogniti z denarjem. Revež te možnosti nima. Za vekomaj bo ostal revež. Ker mu je dano tolikanj pravice, kolikor nima denarja.

Bogataši so iz dneva v dan bogatejši. Stoterica najbogatejših Slovencev se je v zadnjem letu odebelila za 15 odstotkov. Za debelo milijardo. Pod pragom revščine živi v deželici pod Alpami že 251.000 Slovenk in Slovencev. Osem tisoč več kot leto poprej. Ali drugače: tveganju revščine je izpostavljena vsaka druga samska ženska nad 65 let, vsaka peta enostarševska družina in vsak deseti otrok. Ker smo socialna država.