Komentar Bojana Budje: Moški 8. marec

Jutri je moški 8. marec. Čisto zares! Kajti to, kar je za ženske ta datum, je za moške 19. november. Vsaj uradno, in to že vse od leta 1999. Mednarodni dan moških obeležujejo v več kot sedemdesetih državah sveta, menda tudi v Sloveniji. Kar bi lahko pomenilo, da me na jutrišnjo nedeljo preseneti kaka čestitka. Doslej je še ni bilo. Tu in tam se mi celo dozdeva, da bi bil čas za uvedbo telefona za pomoč moškim v stiski. Ni nam denimo zagotovljeno niti redno servisiranje tistega, kar nas ločuje od žensk.

Slovenija premore enega samega urologa na 35.000 prebivalcev, po Evropi je ta številka prepolovljena. Posledično je rak na prostati med najbolj množičnimi morilci. In čeprav letošnji svetovni dan poteka pod geslom Nič samomorov med moškimi, smo po tej črni statistiki blizu evropskemu vrhu; na 100.000 prebivalcev se pri nas v smrt požene kar 29,7 takih z jajci. Žensk nekajkrat manj!

Na začetku letošnjega leta smo v Sloveniji našteli natanko 1,063.271 moških, kar je domala desetina več kot ob osamosvojitvi. In že četrto leto zapored nas je več kot žensk, v EU se kaj takega dogaja le še na Švedskem, Malti in v Luksemburgu. Ne vem sicer, ali je razlog enak, a v deželici pod Alpami so za tak porast moškega življa krivi izključno priseljenci; Mujo in Haso se vztrajno dvigujeta na lestvici najpogostejših slovenskih imen.

In s tem se prevlada moškega spola počasi zaključuje. One nas šišajo v izobrazbi, domala za tretjino več je žensk z višjo ali visokošolsko diplomo, živijo občutno dlje od nas, med sto in več let starim življem so pri nas edinole ženske. Nič čudnega, kajti veliko več se vsakotedensko ukvarjajo s športom, pojedo znatno več sadja in zelenjave, poročajo se mlajše in tudi ločujejo se prej. Posledično jim za srečno starost ostaja veliko več let.

Že zato z rahlim priokusom žlehtnobe dodajam, da je skoraj polovica vseh moških v Sloveniji samskih, še nikoli poročenih so letos našteli 428.448. Kar sploh ni slabo. Časi, ko sta bila zakon in družina alfa in omega naše identitete, so bolj kot ne za nami. V nemškem Sternu sem celo prebral, da je velika večina samskih oseb srečnih. Ker so neodvisne. Ker imajo vse v rokah. Mar ni prav to ideja, na kateri že od samega začetka temelji kapitalizem?

Slovencem čestitam za jutrišnji praznik. A ker te vrstice prebirajo tudi Slovenke, jim sporočam, da bi tistih 75 evrov, kolikor so moške plače menda višje od ženskih, z veseljem zamenjal za tistih 7 ali 8 let, kolikor one živijo dlje od nas.