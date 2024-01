Komentar Bojana Budje: Milijarderji

Pravica? Ne izčrpujte se z njenim iskanjem. Ker je ni. To so nam vnovič te dni sporočili iz Davosa, kraja v vzhodni Švici, znanega tudi ali zlasti po zdravilni mikroklimi, ki jo zdravniki že desetletja predpisujejo zlasti pljučnim bolnikom.

Tokrat so tam letovali politični in gospodarski velepomembneži, njih domala tri tisoč, njihova srečanja pa so vsakoletno začinjena s poročilom nevladne organizacije Oxfam o premoženju najpremožnejših in bedi najrevnejših. Ali konkretno: pet najbogatejših ljudi na svetu je več kot podvojilo svoje bogastvo, pod palcem jim trenutno šelesti neverjetnih 794 milijard evrov premoženja, pet milijard Zemljanov, ki predstavljajo šest desetin najrevnejšega prebivalstva, pa je postalo še revnejših.

Biti Elon Musk, Bernard Arnault, Jeff Bezos, Larry Ellison ali Mark Zuckenberg pomeni, da ste sleherno uro svojega življenja bogatejši za kak milijonček. Skupno premoženje omenjenega kvinteta se je v zadnjem letu, dveh povečalo za 420 milijard evrov. Za številko, ki je mnogi ne znajo niti napisati.

In medtem ko eni bogatijo, drugi tonejo v čedalje globljo revščino. Davos nam sporoča, da so se realne plače v 52 državah sveta znižale 800 milijonom delavcem. Ti so v zadnjih dveh letih skupaj izgubili 1,3 bilijona evrov, kar pomeni 25 dni izgubljenih plač za vsakega delavca. In tudi jutri ne bo nič drugače. Razlike med bogatimi in revnimi bodo še večje, ni daleč dan, ko bo svet dobil prvega bilijonarja. Zgolj v vednost: en bilijon je tisoč milijard. Enota so evri.

Pri roki je celo izračun, da revščina po svetu ne bo izkoreninjena še najmanj 229 let. Ne vam ne meni tega ne bo usojeno preveriti. Je pa docela preverljivo, da so vsi milijarderji tega sveta letos bogatejši za tri bilijone evrov, njihovo premoženje pa se povečuje trikrat hitreje od stopnje inflacije.

Nekaj malega bi menda lahko spremenil davek na premoženje. Pičla eno- do dvoodstotna stopnja bi denimo Združenemu kraljestvu vsakoletno v državno blagajno primaknila 22 milijard (!) funtov. A to je kajpak zgolj pobožna želja. Resničnost je drugačna, docela nerazumljiva, taka, da najbogatejši Zemljan, inženir in filantrop s polnim imenom Elon Reeve Musk zadnja leta davke plačuje po triodstotni stopnji, prodajalka v Ugandi, ki mesečno zasluži med 70 in 80 evri plače, pa po 40-odstotni.

Pravica? Je ni. Ne obremenjujmo se torej s tem, kaj in koliko imajo drugi in česa sami nimamo. Premišljujmo raje o tem, kaj narediti s tistim, kar imamo.