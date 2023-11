Komentar Bojana Budje: Black Friday*

V dneh, ko je Slovenija preštevala svoje milijonarje in razočarano ugotavljala, da predstavlja tistih 8,7 milijarde evrov, kolikor so skupaj težki vsi naši lahi, logini, dončići, šešoki, južne, zgolj eno dvaindvajsetino premoženja najbogatejšega zemljana Elona Muska, se nam je včeraj zgodil Black Friday. Poslovenjeno črni petek.

Izumili so ga kajpak onkraj luže, prvotno je simboliziral prometni kaos, ki so mu v ZDA vsakoletno priča dan po zahvalnem dnevu; ta pa vselej pade na četrti četrtek v novembru. A je Black Friday kmalu začel dobivati prestižnejši pomen, naposled je simboliziral črnilo, s katerim so trgovci nekdaj ročno pisali račune. Črnila je steklo na hektolitre, temu primerni so bili zaslužki.

Srčno upam, da ste včerajšnji dan in noč preživeli z nekaj ostanka v denarnicah. Ter z mega popusti v vijočih se vrstah pred blagajnami trgovskih centrov dodatno zaslužili tistih 30, 40 ali celo 60 odstotkov, kolikor so vam jih obljubljali nategunski trgovci. Jaz sem med onimi, ki so začetek tega vikenda prišparali okroglih 100 odstotkov. Ni me bilo zraven. Ker gre za brezsramno orgijo potrošništva, v katero smo po ameriškem zgledu potegnili psihološko zmanipulirane množice.

Marketinški guruji pač dobro vedo, da tesnobni kupci zapravijo največ, zato so tovrstne občutke že tedne pred včerajšnjim petkom domiselno podpihovali s prepričevanjem, da gre za časovno izjemno omejeno ponudbo s prav tako omejenim številom artiklov po sanjskih cenah. Res smo ovce. Klonili smo pred strahom, da zamudimo enkratno priložnost po načelu zdaj ali nikoli. Pa četudi za nakup nečesa, česar sploh ne potrebujemo. Kajti naši možgani se med nakupovanjem dokazano vedejo iracionalno in se pri tem napajajo iz nezavednega.

Nekaterim ob tem kar orgazmično prihaja. Brezčutna statistika pa vzporedno beleži, da kar 52 odstotkov življa na črni petek kupi nekaj, kar pozneje obžaluje, že neverjetnih 67 odstotkov pa stvari, ki si jih sploh nikoli niso želeli. In glej ga, zlomka, nihče med trgovci se na včerajšnji Black Friday ni spomnil, da bi denimo znižal cene kruha ali mleka, tudi zneski na položnicah za vodarino, elektriko, smetarino, ogrevanje so ostali enaki.

Očitno smo užitek nakupovanja res našli v želji, v samem dejanju nakupa, in sploh ne v tistem, kar na koncu kupimo. Ali kar potrebujemo. Naj vam zaupam, da bo Black Friday v letu 2024 padel na 29. november. Da se pravočasno pripravite.

* Črni petek.