Kolumna Vesa Stojanova: Železna zavesa

Če podrobneje pogledamo zemljevid Evrope in razširjenost covida-19 po posameznih državah, lahko brez posebnega truda žalostno ugotovimo, da je sicer neopazni virus na stari celini spet vzpostavil ločnico. Novo železno zaveso, ki poteka skoraj po istih mejah, kakor je potekala tista politična ločnica v času hladne vojne v drugi polovici 20. stoletja. Medtem ko se pandemija covida-19 na Zahodu umirja, povečuje se precepljenost prebivalstva, življenje se bolj ali manj normalizira in prihaja v stare tirnice, je na evropskem vzhodu slika popolnoma drugačna.

Romunija, Bolgarija, Srbija, Rusija, na žalost tudi Slovenija, so na tem zemljevidu obarvane že temno rdeče, kar pomeni, da jim boj proti koronavirusu ne uspeva. Zakaj se v teh državah ljudje ne odločajo za cepljenje, ki je zagotovo najučinkovitejši način boja z virusom, je vprašanje, na katero bodo morali odgovoriti strokovnjaki s področja družbene psihologije in sociologije. Zakaj na vzhodu ljudje zavračajo cepljenje, na Portugalskem, kjer se je cepilo že več kot 90 odstotkov prebivalstva, pa pomislekov o tem niso zaznali. Ali v Španiji, na Danskem? So tam ljudje bolj dovzetni za stališča epidemiologov in ukrepov oblasti? So morda bolj razgledani, disciplinirani, navajeni razlikovati zasebni in javni oziroma družbeni interes?

Morda je razlog v mešanici vsega navedenega, vsekakor pa drži, da so v zahodnih državah oblastniki, tako tisti v zdravstvu kot najvišji politiki, znali ukrepe, ki so jih uvajali, tudi pravilno predstaviti ljudem. Z ustrezno mero empatije in razlaganja jim je uspelo prepričati ljudi, da njihovo spopadanje z epidemijo deluje, vključno s cepljenjem.

Na vzhodu oblastem kaj takega ni uspelo, in če pogledamo domače razmere, vidimo kar nekaj razlogov, zakaj. Vladi boj z epidemijo ni uspel, dokaz so včerajšnje številke, ko se odstotek okuženih pri testiranih osebah že nevarno približuje številki 50. Po letu in pol improviziranja in sprejemanja dvomljivih ukrepov in strategij, brez ustrezne strokovne podlage, zgolj na podlagi odločitev najmočnejšega politika, ljudje enostavno tej oblasti ne zaupajo in ne verjamejo več. Pa čeprav vladajoči radi za sedanji razpad sistema krivijo vse druge, ne vidijo lastne nesposobnosti.