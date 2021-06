Kolumna Vesa Stojanova: Logika Poletne noči

Na najdaljši dan v letu poteka na ljubljanskem Kongresnem trgu že skorajda tradicionalna prireditev, poimenovana Poletna noč. Po navadi je posvečena velikanom slovenske popularne glasbe. S to prireditvijo, ki je nastala na pobudo Jureta Robežnika, kot spomin na legendo slovenske popevke Majdo Sepe, Ljubljana zaznamuje tudi nekakšen neuraden vstop v poletje in množico poletnih prireditev v prestolnici. Letošnja Poletna noč je bila posvečena še eni legendi slovenske popularne glasbe Tadeju Hrušovarju. Kolikor se je dalo videti, je bil koncert razprodan, saj od daleč nismo opazili praznega stola na ploščadi med Filharmonijo in uršulinsko cerkvijo.



Hvalevredna prireditev, ki je v središče mesta vedno privabila množico ljudi, tistih, ki so pokupili vstopnice, in približno tako številno množico, ki je koncert vedno spremljala iz sosednjega parka Zvezda. Mnogi, ki jim letos ni uspelo kupiti vstopnice, so se v središče mesta predvčerajšnjim zvečer odpravili upajoč, da bodo lahko koncert poslušali kot vsa leta doslej na mehki travi parka Zvezda. A so se ušteli. Organizator je ogradil ves park in v ograjeni prostor Zvezde in Kongresnega trga so lahko vstopali le posvečeni z vstopnicami. Zato so mnogi razočarano napolnili ozek pas Slovenske ceste pred uršulinsko cerkvijo in majhno zaplato trave pri spomeniku Emonca.



Zakaj so se organizatorji odločili za tak pristop, nam ni znano. Morda zaradi ukrepov ob epidemiji, ki za prireditve na prostem baje nekje še ostajajo. Če je bil to razlog, ni prav logično, da se je izven ograjenega prostora drenjalo več ljudi, kakor če bi se razporedili po parku Zvezda. Tako so bili vsi bolj ogroženi. Pa tudi sedeži na Kongresnem trgu niso bili prav narazen. Če je bil razlog, da ne bodo ljudem brez vstopnic ponujali brezplačnega koncerta, je ta še bolj skregan z logiko. Koncert na odprtem, v središču mesta je nemogoče organizirati, da bodo v njem lahko uživali le tisti, ki so zanj plačali.



V času epidemije so se organizatorji koncertov in glasbeniki pritoževali nad razmerami in govorili, kako pogrešajo publiko in koncerte. Zato se nam zdi nerazumljivo, da so prav Poletno noč, ki je v mesto zvabila glasbe lačne ljudi, izrabili za to, da jim tega veselja pač ne dovolijo oziroma jim ga otežijo.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji