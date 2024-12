Kolumna Tanje Jakše Gazvoda: Voščilnica močnejša od klika

Ob brskanju po nekaj let stari beležnici sem našla belo kuverto, na njej pa na roke napisan moj službeni naslov. Pismo sem shranila z namenom in je eno redkih, če ne edino, ki je po toliko letih še ostalo v mojem arhivu. Bilo je povabilo na prireditev, eno od mnogih, ki se je morda niti ne bi udeležila, če bi vabilo prišlo prek elektronske pošte in bi bil moj naslov le eden v nizu več desetih.

A na tisto razstavo sem šla brez pomislekov in tam tudi spoznala starejšega gospoda, ki je z roko, ki je bila zaradi let že precej okorna in tresoča se, v pismo zapisal, zakaj si želi, da bi dogodek obeležili tudi v časopisu, ki ga prebirate. Občutek, da si je vzel nekaj minut časa in svoje misli lastnoročno zlil na papir, se me je dotaknil, mi dal vedeti, da bi mu moja prisotnost nekaj pomenila.

Danes je osebnih povabil in čestitk vse manj. Sodobni digitalni svet in tehnološke alternative namreč omogočajo hitro pošiljanje, brez stroškov in tudi brez truda. Samo primer: facebook ob obvestilu, da kateri od prijateljev praznuje rojstni dan, že sam ponudi fraze, kot so 'vse najboljše' in 'lepo praznuj'.

A kljub temu je na roke napisana voščilnica znak pozornosti do tistega, ki mu je namenjena.

Niti toliko truda ne zahteva takšna čestitka, da bi vsaj teh nekaj črk natipkali sami – namesto nas to stori tehnika. Tudi naši pametni telefoni so v hitrem tempu življenja priročni za lepe želje. Brez posebnega truda sami ponudijo zapis in tudi primerno sličico, med številnimi prejetimi SMS-voščili pa se znajde celo takšno, ki ga je pošiljatelj preposlal naprej, pri tem pa pozabil izbrisati kak detajl, ki jasno kaže, da je vsebina nastala nekje drugje in je, preden se je pojavila na našem ekranu, verjetno srečo in zdravja zaželela že mnogim pred nami.

Poštarji imajo v teh predprazničnih dneh ogromno dela s paketi, manj z voščilnicami. Te so v očeh mladine zastarel, retro način izražanja želja, ki nam poleg naše energije krade še tako dragocen čas. A kljub temu je na roke napisana voščilnica znak pozornosti do tistega, ki mu je namenjena. Zato bi morda tistim, ki nam nekaj pomenijo, to pokazali že tako, da bi jim sami napisali vizitko in kakšno posebno misel. Ročno izdelana voščilnica, obogatena z našimi mislimi in željami, pa bo zagotovo tisti dragoceni košček pozornosti, ki bo ostal v prejemnikovem srcu še dolgo po praznikih.