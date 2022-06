Kolumna Tanje Cegnar: Sonce

Vreme je že nekaj časa poletno, začenjajo se počitnice in glavna sezona dopustov. Poletje povezujemo z visoko temperaturo in sončnim vremenom, a vreme ni vedno tako idilično, saj se poleti občasno srečujemo tudi z vremenskimi ujmami, ki uničujejo pridelke, imetje, lahko pa ogrožajo tudi nas, če nismo dovolj pazljivi in pravočasno ne poiščemo zavetja. Na take vremenske dogodke nas pravočasno opozarjajo napovedi Agencije RS za okolje. Za UV-sončne žarke nimamo čutila, njihovi učinki pa se pokažejo z zakasnitvijo. Nekatere pasti poletnega vremena pa niso tako očitne kot vremenske ujme. Med sle...