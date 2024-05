Kolumna Tanje Cegnar: Čas sprememb

Spomladi vreme prehaja iz zimskega v poletno obdobje, vendar prehod ni počasen in enakomeren, zaznamujejo ga nenadni skoki iz hladnega v toplo vreme in nazaj. Tudi letos je april nazorno pokazal, kako lahko za ta mesec rekordno toplo vreme v enem samem dnevu prežene močan val hladnega zraka. V prvi polovici meseca smo imeli občutek, da smo že prehitro vstopili v poletje, in izmerili rekordno visoko temperaturo za ta čas, nato pa nas je 16. april vrnil v zimske razmere, sledilo je še več prodorov hladnega zraka in tako je tudi letošnji četrti mesec potrdil pregovorno vremensko spremenljivost aprilskega vremena.

UV-žarki so že dovolj močni, da prispevajo k tvorbi vitamina D, ki je zelo pomemben za naše zdravje.

Hitri prehodi iz nadpovprečno toplega vremena v izrazito ohladitev in obratno od telesa terjajo hitro uskladitev s spremenjenimi razmerami. Seveda ne niha le temperatura, spremembe so posledica intenzivnih vremenskih procesov, ki tudi drugače, ne le s temperaturnimi razmerami, vplivajo na počutje. Prilagajanje telesa poteka samodejno, če pa je oslabljeno, povečano obremenitev med prilagajanjem občutimo s katero iz širokega spektra z vremenom povezanih težav.

Burno dogajanje v ozračju pri občutljivih povzročajo težave, ki se kažejo na različne načine, na primer z glavobolom, hitrejšo utrujenostjo, manjšo toleranco za psihoaktivne snovi, nerazpoloženostjo, potrtostjo, težavami z zbranostjo, motnjami spanja, bolečinami na mestih že zaceljenih poškodb, fantomskimi bolečinami, lahko se okrepijo tudi simptomi že prisotnih bolezni. Ob izraziti ohladitvi se navadno okrepijo težave, povezane z visokim krvnim tlakom, nekatere revmatske težave, tudi kolike in krči so pogostejši. Prav tako so pogostejše težave z dihali.

Dnevi so že opazno daljši od noči, sonce je višje na nebu in poleg toplotnih so tudi UV-žarki dovolj močni, da nas v osrednjem delu dneva opečejo, če smo jim predolgo izpostavljeni. UV-žarki so že dovolj močni, da prispevajo k tvorbi vitamina D, ki je zelo pomemben za naše zdravje. Sončni žarki uravnavajo tudi raven melatonina v telesu, spodbujajo in vabijo k aktivnosti. Če v pomladne mesece vstopamo s slabšo telesno pripravljenostjo, se hitreje utrudimo in sposobnost samodejnega prilagajanja telesa na zunanje vplive oz. razmere se zmanjša.

Naj vendar že pride poletje! FOTO: Nensuria/Getty Images

Za preobčutljive za cvetni prah je pomlad naporna, saj je aprila v zraku največ cvetnega prahu, vrstna sestava pa zelo raznolika, počasi se začenja tudi sezona sproščanja cvetnega prahu trav, ki vrh doseže pozno pomladi. Podatke o obremenjenosti zraka s cvetnim prahom objavlja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, najdete pa jih tudi na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V teh prehodnih mesecih je še posebno pomembno, da poskrbimo za zdrav način življenja z raznovrstno in zdravo prehrano, za pravo razmerje med počitkom in dejavnostjo, dovolj kakovostnega spanja, prilagoditev stopnje naporov v času povečane vremenske obremenitve. Pomembna je tudi skrb za dobro telesno kondicijo (seveda prilagojeno razmeram vsakega posameznika). Kronični bolniki naj se posvetujejo s svojim zdravnikom, da jim svetuje, kako ublažiti okrepljene simptome bolezni.