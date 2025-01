Kolumna Simone Fajfar: Tih, nevaren, a obvladljiv

Je 60 življenj veliko? V deželi z dvema milijonoma prebivalcev je to veliko število. Toliko ljudi v enem letu pri nas zboli za pljučnim rakom zaradi nečesa, česar se večinoma sploh ne zavedamo: plina radon. To je pokazala obsežna raziskava, ki so jo opravili na Onkološkem inštitutu Ljubljana, kjer so analizirali podatke za štiridesetletno obdobje, kjer so povezali podatke iz registra raka, statistične podatke in radonsko karto Slovenije.

Problem pa je, da je radon plin, ki nima barve, okusa in vonja. V današnji družbi, kjer je treba biti viden za vsako ceno, bi rekli, da ta plin ne zna poskrbeti za svojo podobo. Pojavi se brez treska in buma, še ogenjčka ni zraven. Niti ene same iskrice ali povodnji. Je samo radioaktivni plin, ki iz spodnjih plasti neopazno pronica navzgor skozi reže, kot so odtoki, jaški in razpoke. Smo pač posebni tudi na področju geologije, je rekel eden od strokovnjakov.

Ker je to tako tiha in neopazna nevarnost, počasi seda v našo zavest, da je nevarnost.

Radon na prostem ni škodljiv. Nevaren pa postane, če se zadržuje v zaprtih prostorih, torej tudi v stanovanjih. Takrat so lahko ljudje, ne da bi to sploh vedeli, ker radon pač nima barve, vonja in okusa, dlje izpostavljeni visokim koncentracijam in aerosoli radona poškodujejo dihalne poti, kar vodi do nastanka pljučnega raka.

Ker je to tako tiha in neopazna nevarnost, počasi seda v našo zavest, da je nevarnost. Počasi začenjamo razumeti, da moramo z meritvami preveriti, ali imamo v svojem stanovanju povišane koncentracije radona. Če to ugotovimo, pa ni razloga za paniko. Nimamo pa – spet opozarjajo strokovnjaki – veliko časa za odlašanje. Poznamo ukrepe, ki niso pretirano dragi, da radonu preprečimo prehajanje v zaprte prostore. In z novimi meritvami to preverimo.

Država je v sredini osemdesetih let radon prepoznala kot nevaren plin. Nastal je nacionalni radonski program in uprava za varstvo pred sevanji od leta 1990 zagotavlja sistematična merjenja radona po javnih ustanovah. Imamo tehnična navodila za sanacije. Od leta 2018 pa uprava vsako leto zagotavlja tudi brezplačna merjenja radona tudi v 480 zasebnih stanovanjih predvsem na območjih z več radona, to je na skoraj polovici Slovenije, predvsem na jugu države, ki je bogat z radonom.