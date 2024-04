Kolumna Miše Terček: Je monopoli le igra?

Po vsej verjetnosti ni človeka, ki bere te vrstice in ne bi vsaj enkrat v življenju igral namizne družabne igre monopoli. Slednja je bila izjemno priljubljena tudi pri nas, tako v nekdanji Jugoslaviji kot tudi kasneje v samostojni Sloveniji. Temu primerno so bili v vsaki državi lokalizirani tudi kraji oziroma polja, na katerih se je ustavila vaša figura in ji je bilo ponujeno, da dotično zemljišče odkupi – če pa je že pripadalo soigralcu, ste morali za postanek plačati »najemnino«. Vse skupaj je nadzirala »banka«, ki vam je tudi zasegla premoženje, če niste bili več sposobni plačevati. Tako smo se že kot otroci spoznali s kapitalizmom – in tem, da zmaga tisti, ki ima največ denarja oziroma ga še ima, ko ga zmanjka vsem ostalim. Monopoli je pravzaprav vizionarska igra, ki nam nenehno skuša nekaj dopovedati in ki nas nenehno opozarja na pasti, ki nas čakajo in v katere smo se že ujeli. Je igra, ki pravzaprav ni igra, temveč posnema resnično življenje – sistem, ki potrebuje razredne delitve, da preživi. Monopoli nam jasno daje vedeti, kaj se zgodi s tistimi, ki nimajo dovolj – enostavno izpadejo iz igre.

Kar je pri monopoliju najbolj zanimivo, je to, da je igro leta 1904 patentirala levičarska ameriška feministka Lizzy Magie. Poimenovala jo je Landlord's Game (igra najemodajalcev). Magie je bila zagovornica ameriškega političnega ekonomista Henryja Georgea, slednji pa se je zavzemal za obdavčitev zgolj naravnih dobrin ter uvedbo enotnega davka na vrednost zemljišča, ki bi bil pogoj za produktivnejšo in pravičnejšo družbo.

V času velike gospodarske krize v ZDA v 30. letih 20. stoletja je za igro izvedel brezposelni trgovec iz Pensilvanije Charles Darrow in iz nje izdelal svojo različico. Kot monopoli jo je prodal podjetju Parker Brothers, namizna družabna igra je nato kmalu postala velika uspešnica in prinesla bogastvo tako Darrowu kot podjetju Parker Brothers. Darrow se je tudi vpisal v zgodovino kot izumitelj igre, prispevek predhodnikov pa je dolgo ostal zamolčan.

Resnica naj bi bila zdaj v celoti razkrita v prihajajočem filmu, katerega producenta bosta podjetje za proizvodnjo igrač Hasbro Entertainment in produkcijska hiša LuckyChap, kjer med ustanovitelji najdemo tudi igralke in igralce Margot Robbie, Toma Ackerleyja, Joseyja McNamaro in Sophio Kerr. Podjetje slednjih se osredotoča na filmsko in televizijsko produkcijo, kjer so v ospredju ženske, tako da lahko predvidevamo, da bo zgodba prihajajočega filma pravzaprav pripoved skozi oči feministke Lizzy Magie, ki je originalno igro zasnovala kot opozorilo za pravičnejšo družbo in ne kot zabavo kapitala, kar so iz nje kasneje priredili njeni moški »nasledniki«. To imejte v mislih naslednjič, ko boste igrali monopoli. Kdo je na vrsti?