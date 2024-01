Kolumna Miše Terček: Beli lotos se vrača. A nekateri gledalci bodo razočarani

Nagrajeno nadaljevanko, ki jo izvirno predvaja televizijska hiša HBO, bodo dopolnila znana igralska imena, saj se ji bodo v tretji sezoni pridružili Parker Posey, Jason Isaacs, Leslie Bibb, Michelle Monaghan, Dom Hetrakul in Tayme Thapthimthong. Po rajskem otoku Maui na Havajih in romantični Siciliji bodo novo sezono začeli snemati na Tajskem, in sicer že prihodnji mesec. Edina preživela iz druge sezone je vodja luksuznega resorta Belinda, ki jo je/bo upodobila nominiranka za emmyja Natasha Rothwell. Lik Tanye, histerične dedinje, ki ga je igrala nepozabna, duhovita in markantna Jennifer Coolidge, pa je avtor serije Mike White žal umaknil.

Precej podrobnosti tretje sezone Belega lotosa sicer še ni znanih, lahko pa pričakujemo, da zmagovalne formule ustvarjalci serije ne bodo menjali, kar pomeni, da bomo znova spremljali skupino pretežno razvajenih gostov v izmišljenem letovišču. Nedvomno bo nanizanka tudi tokrat kritika problemov »prvega sveta« oziroma se bo posmehovala za širšo družbo nepomembnim frustracijam privilegiranih bogatašev in njihovim površinskim pogledom na okolico.

Scenarist in režiser bo tudi tokrat Mike White, med glavnimi producenti pa bosta poleg njega še David Bernard in Mark Kamine. Prvi je pred kratkim namignil, da se bo tretja sezona poglobila v fascinacijo zahodnega sveta nad vzhodno duhovnostjo, kar je tudi vzrok, da se je Belinda odločila ukvarjati z wellnessom. Če je bil v prvi sezoni v ospredju denar, v drugi spolnost, bo tretja sezona očitno ponudila satiričen pogled na zahodnjaško razumevanje vzhodnjaške religije, duhovnosti in smrti.

Prva in druga sezona, ki sta bili skupaj nagrajeni s kar dvajsetimi emmyji, sta bili posneti v luksuznih letoviščih Four Seasons. Zgodba se utegne ponoviti tudi na Tajskem, kjer ima omenjena hotelska veriga svoja posestva v Bangkoku, Chiang Maiu, Koh Samuiju in v Zlatem trikotniku. Premožne turiste pa bo med oddihom tudi tokrat presenetilo truplo; smrt oziroma umor je ne nazadnje rdeča nit, ki povezuje obe sezoni. Tokrat naj bi bila zgodba še bolj dramatična, hilarična in napeta. Vsaj tako obljublja avtor nanizanke, ki je opozoril, da bo tretja sezona Belega lotosa na steroidih, oziroma z njegovimi besedami: »Daljša, večja in še bolj nora.«

Zaradi stavke scenaristov in igralcev v Hollywoodu se je načrtovano snemanje nekoliko zaustavilo, zato tretje sezone (ne glede na to, da se snemanje začne februarja) po vsej verjetnosti letos še ne bomo gledali, temveč jo lahko pričakujemo šele prihodnje leto.

Največje razočaranje za gledalke in gledalce bo nedvomno odsotnost Jennifer Coolidge, katere lik Tanye McQuoid je postal tako priljubljen, da so iz njenih izjav nastali tudi spletni memi. Lahko bi rekli, da je Tanya postala celo večja od Belega lotosa, kariera Jennifer Coolidge pa se od takrat še bolj strmo vzpenja, ponudbe za sodelovanje tako rekoč kar dežujejo. Poleg tega da je postala gejevska ikona, je na male zaslone prinesla tudi osvežitev, tako da niso priljubljene zgolj klasično estetske igralke, katerih vizualne trende narekuje predvsem modna industrija (zadnja leta pa tudi spletna influencerska srenja), temveč tudi bolj realne osebe z nenujno vitkimi postavami in ki praviloma ne spadajo v ozke okvire (za marsikoga nedosegljivih) hollywoodskih lepotnih idealov.