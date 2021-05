Kolumna Mateja Lahovnika: »Filanje« proračuna

Predstavniki Zveze svobodnih sindikatov Slovenije FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Sindikati napovedujejo proteste, ker vlada brez njihovega soglasja viša davčne olajšave, zaradi katerih bo delavcem in upokojencem v žepu ostalo več denarja. Sindikalna funkcionarka je na tiskovni konferenci prostodušno povedala, da temu nasprotujejo, ker kdo bo pa sicer »filal« proračun.Zdi se, da bi se vlada morala opravičiti, ker išče način, kako delovnim ljudem in upokojencem znižati davčne obremenitve. Slovenija spada med države, kjer je delo močno obdavčeno in kjer mnogi pravijo, da se ne splača delati, saj tako ali tako dajatve poberejo toliko, da so na istem, če doma čakajo na socialne pomoči, ali pa delajo. Obremenitev dela z dajatvami je pri nas pri isti višini nominalnega dohodka, na primer pri povprečni plači, bistveno višja kot na primer v sosednji Avstriji. To pa pomeni, da je treba delo razbremeniti, ker bomo na dolgi rok ob nižjih efektivnih davčnih stopnjah zaradi večje delovne aktivnosti pobrali več davkov.Višji razpoložljivi dohodek delavcev in upokojencev pomeni višjo porabo, več pobranega DDV, nižje efektivne davčne stopnje za podjetja pa več investicij na dolgi rok. Ne smemo tudi zanemariti, da je zaradi visokih dajatev veliko sive ekonomije oziroma dela na črno. Proračun države ima poleg prihodkovne tudi odhodkovno stran. Ni torej vprašanje le, kako in kdo bo »filal« proračun, ampak je pravo vprašanje, kako in za kakšen namen se proračun prazni.Spomnimo se, kako je ministrstvo za delo v času prejšnje vlade še pred to krizo našlo proračunski denar celo za analizo nasilja med zmenki in za preseganje stereotipov med različnimi generacijami. Imamo na desetine razpisov, kjer se denar porablja za razne študije in nepotrebne analize, katerih namen je bolj polnjenje žepov izvajalcev študij kot korist za davkoplačevalce. Zato dvigovanje davkov še zdaleč ni edina pot za zmanjševanje proračunskega primanjkljaja v prihodnosti, ampak bo treba predvsem pogledati odhodkovno stran proračuna oziroma upravičenost proračunske porabe. Sindikati pa bodo svojo vlogo lažje izpolnjevali, če se bodo za mizo pogajali z delodajalci za boljše pogoje dela, namesto da protestirajo na ulici proti nižjim davkom.