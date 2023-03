Komentar Mateja Lahovnika: Afere v zdravstvu

Afere v zdravstvu se tako ali drugače dotikajo vseh nas. V zadnji razkriti aferi je tuj državljan po navodilu zdravnika iz UKC nakazal šest tisoč evrov na neko azijsko agencijo. Operativni poseg je bil pozneje opravljen v UKC za 27 tisoč evrov, kar je UKC tudi zaračunal, ni pa jasno, zakaj je šlo šest tisoč na račun skrivnostne azijske agencije. Zdravnik s pojasnili, da je vse v redu, ker na svoj račun ali račun svojega podjetja v Sloveniji od te agencije ni prejel nobenega nakazila, podcenjuje javnost.

Vsakdo namreč razume, da je namen takšnih nakazil v Hongkong prav brisanje finančne sledi, saj finančna uprava in drugi uradni organi v Sloveniji takšnih nakazil ne zaznajo. Najmanj, kar bo vpleteni zdravnik moral pojasniti finančni upravi, je, zakaj za opravljeno storitev in odrejeno plačilo v Hongkong ni izdal računa ter ni odvedel dajatev v Sloveniji. V UKC pa bodo morali pojasniti, kako je lahko zdravnik pacientu za poseg v UKC uredil visok popust, ne da bi v UKC sploh vedeli, da je bilo šest tisoč evrov za predoperativne storitve nakazanih v Hongkong. Navedeni primer je zanimiv, ker razkriva nepreglednosti in nelogičnosti v našem zdravstvu ter odpira zanimiva vprašanja. Prvič, zakaj zdravnik, ki je zaposlen v javnem zavodu, kjer je bil izveden poseg, ni opravil tudi pregleda v imenu in za račun javnega zavoda, ampak v svojem imenu za račun neke azijske agencije? Drugič, ali in po kakšnih kriterijih UKC daje soglasja zaposlenim za delo zunaj javnega zavoda?

Precej podcenjujoče zvenijo obrazložitve, da brez nakazila v Azijo tudi operativnega posega, s katerim je UKC zaslužil, ne bi bilo. Predoperativne storitve bi namreč lahko opravili in zaračunali v UKC. Po sklepu vlade ZZZS plačuje javnim zavodom vse storitve, ki jih opravijo, javni zavodi pa tega ne izkoriščajo. Ta primer v marsičem pojasnjuje, zakaj je tako. Razkriva se tudi neučinkovito upravljanje javnih zavodov, saj direktor sploh ni bil seznanjen z obstojem neke azijske agencije, ki oglašuje storitve zaposlenih v javnem zavodu. Revizija tega primera je zato potrebna zaradi nujnih sistemskih sprememb v zdravstvu.