Vojno je lahko začeti, skoraj nemogoče pa jo je končati. To vidimo še danes, ko se vojne prenašajo iz generacije v generacijo, in lahko bi rekli tudi na neki perverzni način obremenjujejo prihajajoče generacije. Ne glede na to, da nekateri še vedno jahajo na vojnih dosežkih, ne glede na to, da vsaka stran poveličuje svoj uspeh ali zmanjšuje, relativizira lastno krivdo in odgovornost, je velik greh prav v tem, da se obremenjujejo naslednje generacije. Danes so še živi udeleženci druge vojne, hladne in vseh naslednjih, tudi teh današnjih ali bivših na območju nekdanje skupne države. Vsak nosi...