se žensko telo da to je bila edina resnica ki jo je izrekel v vsem svojem življenju in sonce sije danes zate da zato sem ga imela rada ker sem videla da razume ali čuti kaj je ženska in vedela sem da si ga bom zmerom lahko ovila okoli prsta in dala sem mu ves užitek kar sem ga mogla vodila sem ga dokler me ni poprosil naj rečem da in najprej nisem hotela odgovoriti samo gledala sem tja po morju in po nebu mislila sem na toliko reči ki jih ni vedel na Mulveya in gospoda Stanhopa in Hester pa očeta in starega kapitana Grovesa in na mornarje ki so se igrali škarjice brusit in žabje skoke in pomiv...