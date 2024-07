Kolumna Marka Uršiča: Prvak je Baskija

Naslov evropskega prvaka španske nogometne reprezentance ima močan baskovski pridih. Ne le, da so Baski odlični nogometaši, so tudi ponosni ljudje, in tako ima Athletic Bilbao klubsko politiko, da v moštvu ne smejo igrati tujci. Sicer so imeli trenerje iz tujine, denimo Nemce, Avstrijce, Jugoslovane, Angleže ..., pri igralcih pa če se nekdo do prve ekipe razvija v klubskih mladinskih selekcijah, se prav tako šteje za Baska, čeprav izvirno niti ni.

Nico Williams je sicer po rodu iz Gane, a je zorel skozi mladinsko akademijo Athletic Bilbaa, še prej pri Osasuni iz mesta Pamplona v španski avtonomni skupnosti Navarra, ki sicer velja za zgodovinsko baskovsko ozemlje. Nico Williams se je tudi rodil v Pamploni. Španski selektor Luis de la Fuente je imel v svoji izbrani vrsti na euru poleg Williamsa še sedem baskovskih nogometašev. Zanimivo, da je de la Fuente rojen v avtonomni skupnosti La Rioja, ki na severu meji na Baskijo, tudi sam je kot igralec šel skozi mladinski sistem Athletic Bilbaa, treniral pa je drugo moštvo omenjenega kluba. V Nemčiji so bili od Baskov še vratarja Unai Simon (Athletic Bilbao, rojen v Vitorii-Gasteizu, Baskija), Alex Remiro (Real Sociedad, Cascante, Navarra), Daniel Vivian (Athletic Bilbao, Vitoria-Gasteiz), Aymeric Laporte (igral je v Athletic Bilbau, rojen je v Agenu, Francija, njegovi prastari starši so bili Baski), Mikel Merino (Real Sociedad, Pamplona), Martin Zubimendi (Real Sociedad, rojen v San Sebastianu, Baskija), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad, Eibar, Baskija).

Luis de la Fuente je kot selektor številnih mlajših španskih izbranih vrst in kot klubski trener izkusil odlično delo baskovskih nogometnih klubov v mladih kategorijah, najboljše vzel v reprezentanco, tudi v Kataloniji se kaj najde, Real Madrid pa je »komerciala«. Baskija ima tudi lastno nogometno reprezentanco, zadnjo tekmo je imela letošnjega 24. marca, ko je v Bilbau igrala neodločeno 1:1 z Urugvajem. Od predzadnjega nastopa pa je minilo že precej časa, baskovska izbrana vrsta je namreč 16. novembra 2020 v Eibarju ugnala Kostariko z 2:1. Baskovskega rodu, zaradi izseljencev, pa so tudi nekateri nogometaši južnoameriških reprezentanc.