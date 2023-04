Kolumna Marka Uršiča: Kruta športna stran

Tekmovalna zima bo nekaterim slovenskim športnikom ostala v lepem spominu zaradi dosežkov, tudi žlahtnih, ki so jim uspeli, za nekatere druge pa je bila polna bolečine. Seznam poškodovanih in tudi tistih, ki so imeli med sezono težave z boleznimi, je zares dolg. V alpskem smučanju sta po hudih poškodbah na poti okrevanja za nove tekmovalne izzive Boštjan Kline in Andreja Slokar, Tina Robnik je zaradi vnovične smole sklenila končati športno pot. Če tu dodamo še Meto Hrovat, ki je pred sezono pri 24 letih sklenila kariero, zdaj se sicer pojavljajo indici, da bi se lahko vrnila v beli cirkus, potem je povsem razvidno, da je slovensko alpsko smučanje ob ozki bazi tekmovalcev in tekmovalk, to je namreč tudi drag šport, zelo načeto.

Žan Kranjec ne bo mogel večno in vedno iti po rezultatski kostanj v žerjavico. V smučarskih skokih je baza precej širša in sistemsko bolje postavljena in opredeljena, a smola s poškodbo Urše Bogataj pri padcu na Ljubnem je tudi dvakratno olimpijsko zmagovalko napotila v razmislek in odločitev, da začasno prekinja športno pot. V zimi 2022/23 je bila poškodovana tudi deskarka Gloria Kotnik, celemu kupu biatloncev in biatlonk ter tekačici Evi Urevc so bolezni v zimskih mesecih v določenem trenutku omejile pripravljenost telesa za naskok na visoka in najvišja mesta.

Poškodbe so (sestavni) del športa, profesionalno športno udejstvovanje od človeka zahteva boj do meja zmogljivosti, telo pa ni stroj. A tudi ta se včasih pokvari. Najboljši zimski športniki in tisti v samem vrhu v svojih panogah denimo v sezoni na račun nagrad za tekmovalne uspehe lahko obogatijo svoj bančni račun, a tekmovalni ritem je skrajno obremenilen. Niso vse alpske smučarke Mikaela Shiffrin, ona je le ena v športni in alpskosmučarski zgodovini, a tudi njena športna pot ni bila vedno posuta s cvetjem, do šampionstva se mora priti tudi skozi trnje. Seveda to ni recept, da bi vsaka tekmovalka postala vsaj približno tako uspešna kot Shiffrinova, izvenserijska nadarjenost je prvi temelj uspeha. Nato pa so osebnostni karakter, ta ima seveda svoje vzpone in padce, motivacija in delo, delo, delo. Na svidenje v zimi 2023/24!