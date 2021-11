Kolumna Marije M. Kotnik: Oni in njihove rotirke

Toliko sebičnosti še nisem videla! Klicaj! Od dneva, ko smo se spominjali mrtvih, je minilo nekaj dni. Vem, začenjajo se priprave na razne miklavže, božičke, mraze te ali one vrste in podobno. Vendar pustimo te stvari za drugič. Skratka. Kar zavila sem z očmi, ob vsem tem pa še razbila kozarec za vino, ko sem slišala, da je moj župan sporočil svojim meščanom, da smejo parkirati (pa ne delnice, da ne bo pomote), kjer koli hočejo po mestu. In so. Nemudoma. Tudi na »moji« zelenici! Redarjev ni bilo, ker je itak bilo vse brezplačno. Ker je pa bila gneča vsesplošna, koroni navkljub, ...