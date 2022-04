V nedeljo se je zgodilo skoraj nepredstavljivo: slovenski volivci so s presenetljivo ubranostjo (skoraj 70-odstotne udeležbe na volitvah ni bilo od leta 2000) sporočili, da imajo dovolj trenutne (straho)vlade in da so pripravljeni tvegati z novim obrazom – četudi Robert Golob to pravzaprav ni, ima že nekaj političnih izkušenj, med drugim je bil podpredsednik Pozitivne Slovenije, a imamo ljudje za te reči pač kratkotrajen spomin. Z ušesi smo zastrigli šele, ko je Golob lani polnil medije, saj mu vlada ni podaljšala direktorskega mandata v njegovem podjetju Gen-i, zaradi česar se je tudi p...