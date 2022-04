Pred časom sem zasledila, da se neka kolumnistka, znana po opisovanju svojega rock'n'roll življenja, na družabnih omrežjih in v kolumni hvali, da ne bo šla volit, češ da so levi in desni enako usekani in da se premalo spozna na to, da bi vedela, »koga naj obkroži«. Znanci so ji v komentarjih sicer poskušali dopovedati, da naj, če že ni pripravljena izpolnjevati državljanske dolžnosti, tega vsaj ne razglaša po javnih kanalih, a jih je naglo in odločno utišala, češ da je pravica do politične neparticipacije ravno tako močna kot pravica do volitev (le da tega ni povedala s ta...