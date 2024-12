Kolumna Jerneja Suhadolnika: Nogomet na srečo podoben ekonomiji

Ljudje se primerjamo z boljšimi od sebe po merilih uspešnosti, moči ali lepote, jih poskušamo ujeti ali se jim vsaj približati. To nenehno počnejo mladi, ko se borijo z vrstniki za naklonjenost fanta ali dekleta, gospodarstveniki, ko želijo izboljševati svoje produkte, da bodo premagali tekmece, ali športniki, ki iščejo nove zmage.

Če je mogoče z lepoto ogoljufati marsikoga, pri prodaji produkta pa prinesti okrog potrošnika s privlačno embalažo, v športu ni manevrskega prostora za blef, nastopaštvo in iskanje bližnjic. Več članic premore posamezna športna zveza, težje je uspeti v tej panogi. Bolj je priljubljen posamezen šport in večje zaslužke prinaša najboljšim, bolj zaostrena konkurenca vlada v panogi. V vrhu so številni atraktivni športi, povsem na vrhu nogomet.

Slovenija je bila vidnejši del nogometne družine tudi letos, o čemer smo se prepričali tudi med tradicionalno decembrsko prireditvijo Nogometne zveze Slovenije, največje športne panožne zveze pri nas. Leto 2024 je bilo za NZS zgodovinsko – zveza je ustvarila približno 25 milijonov evrov prihodkov, kar pomeni možnost za nove investicije v dodaten razvoj te priljubljene igre v Sloveniji. Pod svojim dežnikom združuje približno 75.000 registriranih igralcev, sodnikov in trenerjev, prek njihovih družin je vsaj posredno vpetih v nogomet približno 300.000 Slovencev. Članska reprezentanca je zvabila v Nemčijo rekordnih 70.000 rojakov in se prvič zavihtela v izločilne boje evropskega prvenstva, kjer je v jok spravila celo legendarnega Cristiana Ronalda, enega najboljših akterjev v 160-letni zgodovini te igre. Mlada reprezentanca (U-21) si je prvič zagotovila nastop na evropskem prvenstvu neposredno na igrišču, Slovenija pa ima prvič doslej dva kluba v Uefinih tekmovanjih.