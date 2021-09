Kolumna Domna Mala: Globe

Notranje ministrstvo je pripravilo predlog novele zakona o javnem redu in miru, v katero je vključeno tudi: »Drugi odstavek 7. člena se torej spremeni tako: 'Ne glede na prejšnji odstavek se z globo od 500 do 1000 evrov kaznuje, kdor se prepira, vpije ali se nedostojno vede do uradne osebe pri uradnem poslovanju ali v zvezi z uradnim poslovanjem ali do najvišjih predstavnikov države, poslanca, člana državnega sveta, člana vlade, sodnika ustavnega ali vrhovnega sodišča ali zoper njegovega bližnjega, s takšnim vedenjem pa lahko povzroči vznemirjenje ali razburjenje ali ogrožanje posameznika ali skupine ali škoduje njegovemu ugledu in takšno vedenje pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa osebno zazna na kraju kršitve.'«



Iztočišče je bilo (tudi) dogajanje na Triglavu, kjer so žaljivke letele z obeh strani. In obe bi bili lahko sankcionirani, le da bi funkcionarji plačali nižjo globo – ker so protestniki kot navadna raja, zgolj davkoplačevalci (in, mimogrede, tudi volivci), vredni le 250 evrov.



Predlog, ki ga je vlada požegnala, je najmanj ironičen. Najprej že zaradi predlagatelja, torej notranjega ministrstva, ki ga vodi Aleš Hojs. O višini njegove politične kulture govorita izjava o biserih in svinjah, pa še eni svinji v vrhu evropske birokracije, ali poziv policijskim sindikalistom, naj lenuhi začnejo delati. Tukaj pa nastopi naslednja ironija: menda se bodo preganjale le klevete iz oči v oči, ne pa tudi zapisi na družabnih omrežjih. In večine svojih nesramnih izjav Hojs ne izreče, ampak čivkne. Na splošno so člani zdajšnje vlade veliki mojstri čivkanja.



Verbalne žaljivke pa so praviloma na tapeti v državnem zboru, ni večjega resničnostnega šova, kot so prenosi sej vlad in delovnih teles na tretjem programu nacionalke. Vendar v realityjih nastopajo osebe, ki jih televizijci izberejo po preciznih psiholoških kriterijih, saj bodo le ekscesi zagotovili gledanost. Ob opazovanju poslancev pa se zgroženo vprašam: In tele smo izvolili? Oni odločajo o našem vsakdanu in prihodnosti mene in mojih otrok? Preden sprejemajo modificirani zloglasni člen 133, naj raje pometejo pred svojim pragom. Politična kultura se ne začne na ulici, temveč v parlamentu.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji