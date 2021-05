Kolumna Dejana Vodovnika: Eksplozija ali fuzija?

Naše leve in desne ekstremiste, rdeče in bele aktiviste, naše fašiste in komuniste moramo spoprijateljiti in jim ponuditi skupno delo.

Kreativni škrat, ki me zdaj, v teh časih, že nekaj časa redno obiskuje, mi je tudi tokrat, v tem sivem, deževnem dnevu, dal za nekaj sto ton materiala za razmislek. Takole je tokrat razmišljal:»Svet je sestavljen iz svojih nasprotij. Vroče opredeli hladno, levo opredeli desno, dol opredeli gor. In racionalnost opredeli inspirativnost. Vrhunske umetniške stvaritve se zgode, ko začetno inspirativnost nadgradi študiozna racionalnost. Racionalnost brez inspiracije je obrtništvo. Inspirativnost brez racionalizacije pa praviloma vodi v shizofreno nerazumljivost.Če se ozrem v slovensko ustvarjalnost, ugotovim, da v narodu obstaja dovolj potenciala inspirativnosti in gensko prisotne racionalnosti, ki pa predvsem v zadnjih letih in desetletjih nočeta drug o drugem niti slišati več. Inspirativnost je na nacionalnem nivoju racionalnost označila za nazadnjaško, zaplankano in kmetavzarsko, medtem pa je racionalnost slovensko inspirativnost označila za totalen bluz, brez repa in glave.Razmišljam. In si privoščim totalno provokacijo.Se zavedamo, da imamo v Sloveniji popolnoma neizkoriščen kreativni potencial, ki bi v primeru pametne strategije lahko povozil ves preostali kreativni svet? Rešitev imamo na dlani. Naše leve in desne ekstremiste, rdeče in bele aktiviste, naše fašiste in komuniste moramo spoprijateljiti in jim ponuditi skupno delo. Vizijo svetovnega uspeha. Fuzijo, in ne eksplozije!Popolnoma skreganim je treba nuditi bajne pogoje in sredstva. A zgolj pod pogojem, da skupaj pripeljejo drzne in predčasne ideje do uporabne realizacije. Če jim to uspe, bodo bogato nagrajeni, če jim ne uspe, bodo za vekomaj suspendirani. Ne fizično, pač pa moralno.Sam že štirideset let delam z enako in drugače mislečimi. Celo moja žena je z drugega planeta. Pa sodelujemo/sodelujeva dokaj uspešno. In bolj ko sem star, bolj mi je jasno, da je ključ do uspeha prav v združevanju in sodelovanju. V fuziji. Ne v eksploziji.Bral sem sila uporaben umetniški priročnik, ki zelo dobro pojasni čudež ustvarjalnosti. Pravi, da en sam ustvarjalec praviloma zaide. Če človek deluje sam, mu je kaj hitro zelo všeč to, kar dela. V vsakem od nas je del narcisa in del samoprevare. Če pišeta ali ustvarjata dva, se slej ko prej postavita v tekmovalno razmerje. Vsak od njiju meni, da je pametnejši od drugega. Če na enem projektu delujejo trije, je nenapisano pravilo, da šibkejša dva skleneta koalicijo in se a priori obrneta proti tretjemu. Ko sodelujejo štirje, obstaja največja možnost uspeha. Praviloma gre za celico, kjer se lahko talenti in kompleksi najbolje udejanjajo in kompenzirajo. Pride do ravnotežja ponudbe in povpraševanja. Neškodljivo. Pet in več ustvarjalcev vodi v neproduktivno drobljenje – demokracijo. Demokracija, ki pa je preveč svobodna in premalo konservativna – racionalna, vodi v neskončne pogovore o sto možnostih, kjer v resnici obstaja zgolj ena in edina rešitev.Vsemu naštetemu zdaj dodajmo še slovensko zgodovinsko in politično komponento in človek dobi občutek, da je vsakršno sodelovanje, soustvarjanje, kreiranje – obsojeno na neuspeh. Napor prilagajanja in empatičnega vživljanja v misli in občutke sodelavca, sodržavljana in sočloveka je naporno. Mnogo bolj naporno kot samovšečno in samozagledano soliranje.Vzemimo primer glasbenih skupin. Dobre so bile in so tiste, ki uspejo odlične individualne sposobnosti vklopiti v celoto. Dober pevec, interpret in tekstopisec, odličen kitarist, odličen aranžer/klaviaturist in odlična ritem sekcija. Vse skupaj združeno v eno linijo predstavlja jedrski reaktor. Uspeh in proizvodnjo energije. Če taisti ekipi poenotenje v smeri in izrazu ne uspe, se reaktor spremeni v atomsko bombo.Razumemo? Uskladitev energij in nadzor le-teh je reaktor. Brezglava in nekontrolirana sprostitev energij brez pravil pa je atomska bomba.Slovenija, Slovenci in naš uspeh so odvisni zgolj od generalne odločitve, ali bomo svoj energijski potencial in različnost kontrolirali ali ju bomo pustili nekontrolirano eksplodirati.«Jutri je petek, se bo eksplozivnost nadaljevala ali se bo končno začela fuzija? Vprašanje za milijon evrov.